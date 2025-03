El Xerez DFC, con el punto de mira puesto en asaltar el fortín del Almería B

Importante salida para el Xerez DFC. El cuadro azulino, que reafirmó el pasado domingo ante el Atlético Antoniano en Chapín (2-0) su buen momento como local con su tercera victoria consecutiva, tiene ahora en el punto de mira romper la dinámica fuera de casa este domingo en el Anexo de los Juegos Mediterráneos (12:00) frente a un complicado Almería B, un filial que es cuarto con 47 puntos, que ha ido creciendo con el paso de las jornadas y que lleva toda la temporada en puestos de play-off de ascenso. Los xerecistas acumulan cuatro meses sin vencer lejos del Municipal y es "el momento idóneo para hacer algo grande fuera", como ha asegurado Antonio Fernández.

La llegada del entrenador gallego ha servido al Xerez DFC para mejorar y acercarse al objetivo de la permanencia. De estar en puestos de descenso y a una cierta distancia de sus rivales más directos ha pasado a ocupar plaza de play-out con 33 puntos, los mismos que tiene el San Fernando, que se encuentra fuera por su mejor diferencia de goles. Si los azulinos logran un resultado positivo, presionarán a los isleños, que reciben por la tarde al colista Don Benito. Todo lo que no sea dar un paso al frente puede alejarles otra vez de la salvación directa.

El encuentro de la pasada jornada en casa se lo perdieron dos jugadores importantes para Fernández Rivadulla, Espinar y Jacobo, por sanción y son altas esta vez tras cumplir sus respectivos castigos por acumulación de amarillas. Por contra, en el capítulo de bajas se encuentra Antonio Oca, que ha dicho adiós a lo que resta de temporada por su grave lesión de tobillo. Salguero acabó con molestias en el psoas ilíaco la cita ante el equipo lebrijano, pero, según ha asegurado el entrenador azulino, está apto para jugar.

Defensa de cuatro o de tres

El once del Xerez DFC es una incógnita y Fernández no ha desvelado si conservará la defensa de cuatro que tan buenos resultados le está dando en Chapín o se decantará por utilizar una línea de tres, igual que hizo en su última salida para plantar cara al líder La Unión. Su equipo cayó por 2-1, pero rindió a un buen nivel, especialmente en la primera mitad, en la que se marchó al descanso ganando por 0-1 con un tanto de Rafa Parejo desde el punto de penalti. Si apuesta por la línea de cuatro, la alineación inicial puede ser la misma del domingo o registrar una variante, la entrada de Jacobo por Sergio García o Fran Núñez. Y si se decanta por la de tres, el joven francés Marlone acompañaría a Durán y Salguero y el sacrificado sería Sergio García o Núñez igualmente. El club, una vez más, no ha querido facilitar la lista de convocados.

El filial, con todo

El combinado de Alberto Lasarte encara la recta final de liga motivado y con el propósito de seguir haciendo historia con el play-off de ascenso y un fortín de su campo en la segunda vuelta, en la que sólo ha perdido un encuentro como local, frente al Águilas. La pasada jornada rompió su dinámica negativa a domicilio y se impuso al colista Don Benito en una cita que les permitió sumar su segundo triunfo seguido. En casa, anteriormente, se deshizo de la Deportiva Minera.

Para este importante compromiso, el técnico de los rojiblancos recupera a Peñalver y Yago Paredes, después de que se perdieran el partido en tierras extremeñas por sanción. Además, también están disponibles ya los internacionales Svidersky, quien fue citado por la selección sub-21 eslovaca, y Perovic, que estuvo disputando con Montenegro la Ronda Élite para el Europeo sub-19 y, además, en las anteriores semanas no había llegado a jugar con el filial al estar en dinámica con el primer equipo. Con estas altas, es probable que salgan de incio, con defensa de tres, Bruno Iribarne, Peñalver, Paco Sanz, Edu Plá, Ballestero, Hugo Martín, René Pérez, Joan Gázquez, Marsu, Luis Lara y Loren.