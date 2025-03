El Xerez DFC recibe cuatro goles fuera de casa por quinta vez en su historia

El Xerez DFC desde su fundación hace ya once años se ha caracterizado por ser un equipo goleador y fiable en defensa en las diferentes categorías en las que ha militado y no es habitual que encaje resultados abultados. Sin embargo, esta temporada ya ha recibido en dos oportunidades cuatro tantos, aunque con connotaciones totalmente diferentes. El 4-0 del domingo ante el Linares no tiene defensa, mientras que el anterior llegó contra el Recreativo Granada en la jornada novena, pero aquel compromiso lo perdió por 4-3 en un duelo con alternativas, aunque la segunda parte de los futbolistas todavía adiestrados por David Sánchez no fue buena.

Hasta estos momentos, el combinado xerecista ha recibido cuatro goles en cinco oportunidades. Para encontrar la primera vez que el cuadro azulino encajó ese número de dianas hay que remontarse al 12 de marzo de 2017, en la jornada 28ª del Grupo I de División de Honor. Los de Sánchez Franzón cayeron en el Municipal Nuestra Señora de Setefilla frente al Lora por 4-2 en un partido en el que perdonaron sus múltiples ocasiones y lo acabaron pagando ante un rival que exhibió una extraordinaria pegada con un gran porcentaje de acierto en sus llegadas al área. La primera parte finalizó con 1-0 para los sevillanos, en el inicio del segundo acto empató Guille (53'), pero luego encajaron tres tantos muy rápidos y Javi Tamayo maquilló la goleada en el descuento. Esa temporada, los xerecistas no lograron el ascenso.

La primera vez que el Xerez DFC perdió por 4-0 fue en el Arcángel ante el Córdoba en la 21/22. / Xerezdfc.com

El primer 4-0 llegó en la temporada 21/22, en el estreno en Segunda RFEF en el primer partido de la segunda vuelta ante el Córdoba, que ya en el primer partido de liga había pasado por encima de los xerecistas con una manita en Chapín (1-5). El conjunto azulino visitaba el Nuevo Arcángel para medirse a un líder intratable en la 18ª jornada de liga el 23 de enero de 2022 y encajó una derrota sin paliativos, pero sí excesiva. Un cuadro blanquiverde descomunal en ataque superó a un Xerez DFC en una cita accidentada, en la que se lesionaron Javilillo y Camacho, y que a la media hora ya perdía por 2-0.

Con el Covid todavía apretando fuerte, el Xerez DFC se vio obligado a aplazar esa temporada el último encuentro de la primera vuelta ante el San Roque de Lepe (jornada 17ª) por un brote en la plantilla aurinegra. La cita se disputó el 2 de febrero de 2022 y el resultado, contundente: 4-2. El combinado azulino cayó frente al cuadro lepero en un partido más equilibrado que lo que reflejó el marcador y con un protagonista especial. El técnico del equipo onubense era Antonio Fernández, actual entrenador de los azulinos.

Los de Fermández Rivadulla le ganaron la partida a los de Pérez Herrera, que se presentaron muy mermados en defensa y jugando con dos delanteros, pero incapaces de sacar adelante partidos fuera de casa. De diez salidas realizadas hasta ese momento sólo habían ganado una. Chuma, tras un error del guardameta azulino César, abrió el marcador (19'), Máyor anotó las tablas antes del final del primer tiempo, en el segundo, Becken y Morillo abrieron brecha y el debutante Marc Fraile metió a los suyos en el encuentro al hacer el 3-2 en el 86', pero el descuento, Cunha sentenció.

Curiosamente, con el equipo azulino ya salvado, el San Roque también ganó en Chapín en el encuentro que cerraba la competición con un gol de Chuma y esa última jornada dio mucho que hablar. Los aurinegros de Antonio Fernández durante muchos minutos fueron equipo de 'play-off' de ascenso a Primera RFEF con la machada que estaba protagonizando el Mensajero, ya descendido, en La Isla ante el Coria, su rival directo por la quinta plaza, pero en el último suspiro, ya con el choque en el Municipal finalizado y con la afición y los jugadores casi celebrando su gesta, el cuadro extremeño firmaba la remontada (3-2) y era el que lucharía por subir. La directiva lepera denunció el posible amaño del choque y las imágenes de ese partido se hicieron virales, pero no logró nada.