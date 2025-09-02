El Xerez DFC también acuerda con el Recre el precio de las entradas visitantes

El Xerez DFC también ha llegado a un acuerdo con el Recreativo de Huelva, el club con más socios de toda la Segunda RFEF con un récord de más de 12.000, para fijar en diez euros el precio de las entradas visitantes en los dos partidos de liga que ambos equipos deben disputar esta temporada, el primero en Chapín en la jornada 14ª el próximo 7 de diciembre y el segundo en la segunda vuelta, concretamente, en la última cita de la competición en el Nuevo Colombino el 3 de mayo de 2026. Hay que tener en cuenta que este curso el calendario no es regular.

El Decano, en un principio, no aparecía en la lista inicial de los clubes con los que el Xerez DFC había cerrado el acuerdo por el importe de las localidades visitantes, pero ahora ha contactado con la entidad xerecista y lo han pactado. Adrián Fernández, presidente del Recre, así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que también ha desvelado que trabaja para unirse al acuerdo de una manera conjunta con el resto de clubes del Grupo IV.

Fernández ha detallado que "lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Xerez DFC para ver si era un acuerdo grupal o individual con el resto de clubes. Nos explicaron que ellos lo habían hecho de forma individual con cada uno, por lo que con ellos sí que lo hemos cerrado. Ahora, estoy contactando con el resto de clubes para intentar cerrarlo y darle uniformidad. De todos modos, no depende de nosotros. Somos el club más grande por masa social y muchos piensan que viajamos decenas de miles de personas cuando luego no es así porque hay muchas personas que no pueden desplazarse".

El Xerez DFC, de este modo, ya tiene acuerdos con casi todos los clubes del grupo tras unirse el Recre: Águilas, Almería, Atlético Antoniano, Málaga, Estepona, Extremadura, Jaén, Linares, Lorca, Melilla, Salerm Puente Genil y UCAM Murcia. La iniciativa, además, queda abierta a que otros equipos se sumen.