El Xerez DFC presume de la mejor media goleadora a domicilio

El Xerez DFC echó el telón a la competición en 2025 con un empate a cero ante el Lorca en Chapín, en un encuentro en el que mereció más, pero que puso fin a una racha importante y llamativa, ya que le había situado junto al Barcelona y al Racing de Santander entre los únicos equipos de categoría nacional que habían marcado en todos los partidos de liga. Un dato que, sin embargo, no empaña el buen momento de los azulinos y que no se ha roto del todo.

Ofensivo y fiable

El conjunto azulino sigue siendo uno de los más ofensivos del Grupo 4 de Segunda RFEF, con 20 goles. Sólo UCAM y Extremadura (24), Deportiva Minera (22) y Águilas (21) han conseguido mejores registros. Destaca especialmente su potencial lejos de Chapín, donde presenta la mejor media goleadora como visitante: diez tantos en siete salidas (1,43 por partido), anotando en todas ellas. En este apartado, UCAM y Minera han logrado once dianas, pero en ocho encuentros (1,38 de media), mientras que La Unión y Xerez CD también perforaron las redes contrarias en diez oportunidades, aunque en ocho y nueve choques, respectivamente.

Resultados y goleadores

• Unión Malacitano, 1-Xerez DFC, 1 (Jornada 2): Christian Dieste.

• Real Jaén, 2-Xerez DFC, 1 (Jornada 4): Carlos Daniel.

• UCAM Murcia, 2-Xerez DFC, 1 (Jornada 6): Christian Dieste.

• Extremadura, 3-Xerez DFC, 2 (Jornada 8): Christian Dieste (2, uno de penalti).

• UD Melilla, 1-Xerez DFC, 1 (Jornada 11): Dieste.

• Estepona, 0-Xerez DFC, 2 (Jornada 13): Beny y Ekiza (penalti).

• Linares Deportivo, 1- Xerez DFC, 2 (Jornada 15): David Morante y Yago Gandoy.

Goles decisivos antes y después del descanso

El Xerez DFC logró dos de sus goles antes del descanso en sus visitas al Unión Malacitano (La Unión) y al UCAM Murcia. En Totana, Dieste adelantó a los azulinos prácticamente en el descuento del primer acto y, posteriormente, los de José Miguel Campos empataron. En La Condomina, el propio Dieste igualó el choque sobre la bocina tras el 1-0 anotado en propia puerta por Carlos Daniel, aunque finalmente el equipo perdió por 2-1 con Antonio Fernández aún en el banquillo.

En el tramo final de los encuentros, el equipo también ha demostrado capacidad para rescatar puntos importantes. Yago Gandoy firmó la diana del triunfo en Linarejos en el minuto 88 para sentenciar al Linares Deportivo (1-2), mientras que Christian Dieste puso las tablas en el minuto 92 en el Álvarez Claro frente al Melilla.

En cuanto a la distribución de los goles lejos de Chapín, el equipo mantiene el equilibrio, con cinco tantos en la primera mitad y otros cinco en la segunda. El desglose es el siguiente:

• Primera parte: Minuto 12 (Linares), 23 (penalti en Extremadura), 34 (Jaén) y los dos mencionados en el 45.

• Segunda parte: Minuto 50 (Estepona), 53 (Extremadura), 68 (de penalti Estepona), 88 (Linares) y 92 (Melilla).

Ocho jornadas sin perder y fuera del descenso

La reacción del equipo es evidente desde la llegada de Diego Caro al banquillo hace ocho jornadas, con un balance de cuatro triunfos y cuatro empates. Los goles que marca ahora también sirven para sumar puntos. El Xerez DFC encadena ocho jornadas sin perder, ha salido de los puestos de descenso y encara 2026 fuera de la zona roja, aunque empatado a puntos con la plaza de play-out que ocupa el Salerm Puente Genil, con 22 puntos también y Linares y Minera, lo que invita a la prudencia, pero también al optimismo.