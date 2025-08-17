El Xerez DFC se medirá al San Fernando 1940

Xerez DFC y San Fernando 1940 se verán las caras en un amistoso el próximo jueves 11 de septiembre a las 20:00 en el estadio Iberoamericano. La afición azulina había mostrado a la entidad xerecista su deseo de disputar un partido con el nuevo club, nacido hace apenas un mes tras la liquidación del San Fernando CD, SAD después de su descenso a Tercera RFEF y por deseo expreso de unos dueños (MTM Investments de Emiratos Árabes) que no han querido ni negociar ni salvar a la entidad, y así será. El acuerdo entre los clubes ha sido rápido.

Los seguidores del Xerez DFC han seguido muy de cerca el duro verano de los todos los que se preocuparon por el club isleño, que finalmente no pudieron sacar adelante ninguno de sus recursos para que la entidad conservara su plaza en Tercera RFEF y tuvieron que decantarse por el camino más largo, pero más seguro, empezar de cero, desde Tercera Andaluza. Un grupo liderado por Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Aston Villa, conjuntamente con Sergio Ramos y su hermano René Ramos, es el encargado de dirigir los destinos de la nueva entidad, que ha despertado la ilusión en La Isla y que cuenta ya con más de mil socios cuando el equipo no ha comenzado ni a entrenar, lo hará este lunes 18.

Monchi lo tuvo claro desde el primer momento y para comenzar desde la base se ha decantado por un proyecto muy 'made in San Fernando'. Ha depositado toda su confianza en el técnico Jaime Bugatto, que el pasado curso entrenó al filial y terminó la campaña al frente del primer equipo buscando el milagro imposible de la salvación, e integran la plantilla destacados jugadores o isleños o que han dejado huella en la entidad, entre los que destacan el veterano delantero Pedro Carrión, el también ariete Dani Herrera, pichichi en Primera Andaluza las últimas campañas en el Jerez Industrial, Legupín, Kiko Ramos, Alberto Chust, Wato, Pablo del Castillo o Álvaro Ortega.

El Xerez DFC vivió la pasada temporada una de sus mejores tardes como visitante en el Iberoamericano en Segunda RFEF, en un partido que ganó 0-1 con una diana de Juniyo y que fue seguida por más de mil aficionados xerecistas desplazados en un tren especial y en cientos de coches particulares. El club isleño ha dado a las gracias a los azulinosa través de sus redes.

La cita será una fiesta del fútbol, servirá a los locales como una buena piedra de toque en su puesta a punto de cara al debut en el Grupo 3 de Tercera Andaluza, que todavía no tiene calendario, y el Xerez DFC llegará una vez iniciada la liga, tras su partido en Chapín contra la Deportiva Minera y antes de rendir visita al Unión Malacitano, todavía no se sabe si en Totana, Málaga o en otro escenario.