El Xerez DFC sigue con paso firme en pretemporada y también remonta al Sanluqueño (1-2)

El Xerez DFC sigue con paso firme en su puesta a punto de cara a la campaña 25-26. El cuadro azulino ha saldado con triunfo su sexto test de pretemporada, el segundo consecutivo. Los de Antonio Fernández han firmado una remontada ante el Atlético Sanluqueño con goles de Sergio García, de falta directa en el inicio de la segunda mitad, y de Dieste a dos minutos del final. Los locales se habían adelantado en la recta final del primer tiempo.

Un serio, intenso, competitivo y ordenado Xerez DFC, que volvió a terminar con muchos canteranos sobre el verde, continúa invicto y no conoce la derrota. Ha superado ya a Jerez Industrial, al San Roque en un triangular en el que empató también a cero con el Extremadura, Arcos, Chiclana, Sevilla Atlético y a los verdiblancos. Supo reaccionar tras recibir su primera diana en contra.

Antonio Fernández sigue haciendo pruebas en esta pretemporada y realizó variantes en su once, aunque mantiene su esquema con futbolistas que tienen todos los números para ser titulares en liga. De salida, el entrenador gallego se decantó por Perales en la portería (Oier sigue con molestias y no se vistió), por Marcelo, Lucero, Morante y Yonier en la defensa de derecha a izquierda y por Gandoy y Curro Rivelott en la medular. Escorado a la derecha Fran Viñuela, por la izquierda Sergio García, en la mediapunta Ilias y arriba Emaná.

Pese al calor, las dos escuadras entraron al campo con intensidad, presión alta y con ganas de agradar a los aficionados que se dieron cita en El Palmar. Perales realizó un paradón a Óscar Lorenzo y fue el primer aviso de los pupilos de Pérez Herrera. El meta azulino tuo que meter la mano arriba para despejar junto al larguero una vaselina (14'). La réplica la puso el combinado azulino con una acción de Emaná que terminó en saque de esquina. El lanzamiento de córner lo mandó alto fuera por poco Curro Rivelott en el segundo palo.

El crono avanzaba y la intensidad no bajaba. Los dos equipos querían marcar y en ese intercambio de golpes, un activo Ilias se las llevaba de todos los colores. Emaná tuvo otra buena oportunidad de espuela tras un gran centro de Sergio García y Curro Rivelott tuvo otra, pero el que abrió la lata fue el Sanluqueño. Satoca hizo el 1-0 llegando desde la segunda línea desde la frontal del área. Minuto 43.

Los azulinos encajaban su primer gol de la pretemporada y sin tiempo para más, ambas escuadras se marcharon a vestuarios para buscar un descanso que necesitaban por el calor. Un primer acto equilibrado daba parte a una segunda mitad con todo por decidir.

El centrocampista azulino Ekiza entró en la segunda mitad. / Atlético Sanluqueño

Con el marcador en contra por primera vez, el Xerez DFC saltó al verde con más confianza y descaro y corrigiendo algunos fallos del primer acto. No le perdía la cara al partido y únicamente tardó en firmar las tablas en el minuto 47. Sergio García anotó un golazo de falta directa. El segundo de la pretemporada tras el primero firmado por Fran Viñuela en Lepe. Era la recompensa al trabajo de la escuadra de Antonio Fernández, solidario, intenso y con protagonismo con el balón.

Con el paso de los minutos, el gallego aprovechó el choque para realizar más pruebas. Sergio García ya jugaba de lateral izquierdo y los canteranos volvían a tener protagonismo. El segundo tiempo era más trabado, el Sanluqueño apretó y demostraba que estaba más rodado, pero el Xerez DFC seguía sin bajar la guardia, quería mantener su condición de invicto, ya que había perdido la de imbatido, y se esforzaba para impedir que su rival le genera demasiado peligro.

Juanjo Mateo tuvo el gol con un lanzamiento duro que despejó el portero y los locales reclamaron penalti de Gandoy. Curro Rivelott lo volvió a intentar sin fortuna antes de marcharse del verde y el que no falló fue Dieste. El ariete azulino aprovechó un buen pase en largo de Pirri para definir con clase. 1-2. Minuto 88. De ahí al final, intentos de unos y otros y tangana entre jugadores. Nuevo test de pretemporada superado por el Xerez DFC con buena nota ante otro equipo de superior categoría.

Once que presentó el Xerez DFC en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño. / José M. Partida/Xerezdfc.com