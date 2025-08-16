La tercera equipación del Xerez DFC, un guiño a Andalucía

El Xerez DFC ya ha presentado las tres camisetas que lucirán sus jugadores la próxima temporada 25/26 y las tres están llamadas a convertirse en récord de ventas. Son preciosas y las tres han causado sensación tanto entre los aficionados como en las redes sociales no solo por el diseño, también por la forma en la que ha trabajado el departamento de marketing y comunicación del club para presentarlas.

La primera, la azulina, rinde homenaje a sus socios, con las imágenes más icónicas de la afición en los doce años de vida de la entidad; la segunda es blanca, está dedicada a Jerez, evoca "las raíces, la cultura, el sonido y los orígenes de nuestra tierra" y en las mangas aparecen representados algunos de los mayores atractivos culturales de la ciudad.

Detalles de la tercera equipación del Xerez DFC. / José María Partida/Xerezdfc.com

La tercera es "un homenaje a nuestras raíces", es de color verde y representa "un tributo a Andalucía, a su tierra, su historia y su gente. Inspirada en los colores de la bandera andaluza, esta equipación simboliza el orgullo, la lucha y la pasión de una afición que lleva el Sur en el corazón. Más que una camiseta, es una declaración de identidad", detalla el club en una nota de prensa.

El bonito y exclusivo diseño ha sido realizado por el socio xerecista Juampe Vázquez y producida por Hummel y, al igual que los dos anteriores, está teniendo una buena acogida han tenido por parte de la afición azulina. Tan solo esta camiseta verde ha superado ampliamente las 100.000 visualizaciones en redes en apenas 24 horas, que se suman a la misma cantidad generada entre la primera y segunda equipación.

A partir del próximo lunes 18 de agosto, la camiseta estará disponible en preventa en la tienda oficial del club (Avenida Alcalde Jesús Mantaras, 1, Local 2) a un precio de 59,95 euros. El primer pedido de camisetas estará disponible durante el mes de agosto.