Sensible baja para el Xerez DFC y Diego Caro ante La Unión Atlético

El Xerez DFC comienza a preparar este miércoles el partido del próximo domingo en Chapín frente a La Unión Atlético, primer encuentro de una segunda vuelta que se presenta muy igualada a tenor de cómo ha marchado el primer tramo de la competición. Los de Diego Caro han llegado al ecuador del torneo con 22 puntos -igualando los números de la pasada campaña- y en puesto de play-out empatado con el Puente Genil, en zona de descenso por su peor golaveraje general.

Como apuntó el técnico cordobés tras la derrota frente al Xerez CD en el derbi de la pasada jornada, "toca levantarse" y los azulinos afrontan una segunda mitad de campeonato con ocho partidos en Chapín y nueve a domicilio. El calendario de las próximas semanas es duro, ya que tras recibir a La Unión el equipo rendirá visita al Yeclano, otro rival de la zona alta, y recibirá en Chapín al UCAM Murcia, actual segundo clasificado. Malagueño, Jaén (en casa) y Puente Genil están marcados en rojo al ser rivales directos por la permanencia para cerrar febrero en Chapín contra el Extremadura, otro de los gallitos del grupo.

Los azulinos, no obstante, se centran en La Unión Atlético, un rival que ocupa la cuarta posición y que es uno de los huesos duros de roer del Grupo 4. Los murcianos van a llegar heridos a Chapín, ya que arrancaron el 2026 con muy mal pie perdiendo en 'casa' frente al CD Estepona. Los malagueños, hundidos en la clasificación -no ganaban desde octubre y habían perdido 8 de sus últimos nueve encuentros-, fueron muy superiores a los unionistas, ya ganaban 0-2 a los ocho minutos de partido y endosaban un tercero al que hasta ahora era el equipo menos goleado de la categoría.

José Miguel Campos, técnico de La Unión, pedía "perdón" tras el encuentro y dijo que sus jugadores, por momentos, "bajó los brazos. Tenemos que reflexionar porque ha sido la peor imagen del año e incluso de muchas temporadas. Si queremos estar con los mejores no podemos dar más esta imagen". El entrenador murciano confesaba también que su equipo no supo atacar el 5-2-3 que le planteó el Estepona, un sistema con tres centrales atrás que se va a encontrar probablemente también este domingo en Chapín.

En cuanto al Xerez DFC, Diego Caro se va a ver obligado a realizar alguna variante en el centro del campo, ya que tiene la baja por sanción de Yago Gandoy. El gallego veía la quinta amarilla de la temporada en el derbi contra el Xerez CD, precisamente en la falta que posteriormente se traducía en el único gol del encuentro, obra de Adri Rodríguez. De esta forma, Caro podría apostar de nuevo por Curro Rivelott y Rafa Parejo en el centro del campo, o bien retrasar a Ekiza o Ilias y dar entrada a algún hombre más de perfil atacante, como Diego Iglesias en la banda derecha o Sergio García en la izquierda.

Gandoy es uno de los jugadores que ha disputado todos los encuentros de la primera vuelta con el Xerez DFC, siendo titular en 16 de ellos y partiendo desde el banquillo únicamente en el duelo del Nuevo La Victoria contra el Real Jaén. El centrocampista coruñés ha completado los últimos 10 encuentros y también jugó los 90 minutos frente a Malagueño y UCAM Murcia. Acumula 1.415 minutos y su único gol esta temporada significó el triunfo del Xerez DFC en Linarejos. Además de en el derbi, fue amonestado en los encuentros contra Atlético Antoniano, Melilla, Recreativo de Huelva y Linares.