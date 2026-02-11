El Manuel Polinario, un campo inexpugnable esta temporada

Sólo dos equipos se mantienen invictos en su feudo en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Uno es la UD Melilla, que tras disputar once encuentros en el Álvarez Claro, ha sumado cinco triunfos y seis empates. El otro es el próximo rival del Xerez DFC, un Puente Genil que se está haciendo fuerte en el Manuel Polinario a razón igualmente de cinco victorias y seis igualadas. Curiosamente, ambas escuadras ocupan puestos bajos en la clasificación. Los melilleneses están situados en descenso con 25 puntos, los mismos que el Xerez DFC, un puesto por abajo al tener peor golaveraje general y con un partido menos que los norteafricanos; mientras que el equipo entrenado por Álvaro Cejudo ocupa zona de play-out con 28 unidades.

El partido de este domingo en el Polinario es poco menos que una final para los xerecistas. En caso de triunfo, los jerezanos igualarán a puntos con el Puente Genil, al que adelantarían por mejor coeficiente particular, ya que en la ida el equipo de Diego Caro ganaba con un tanto de Ilias Charid. Además, los azulinos tienen la oportunidad de sumar de tres el próximo día 25 recuperando el partido aplazado por el temporal contra el Real Jaén, otro rival directo que actualmente suma 4 puntos más que los jerezanos. Para que se dé el primer condicionante, el XDFC deberá asaltar un campo que no ha visto a su equipo perder esta temporada.

En efecto, el Puente Genil ha sumado 21 de sus 28 puntos como local. Recién ascendido a Segunda RFEF, manteniendo la base del equipo campeón de Tercera la pasada campaña y con el mismo cuerpo técnico, el cuadro pontano arrancaba la temporada venciendo en su estadio al Xerez CD allá por septiembre. Dos acciones a balón parado -faceta en la que son especialmente fuertes- le bastaron al Puente Genil para superar al cuadro de Diego Galiano, que también hizo su gol en un saque de esquina. Los tres siguientes encuentros en casa se saldaron con empates frente a UCAM Murcia, La Unión y Real Jaén y posteriormente el Águilas, actual líder del Grupo 4, se dejaba los tres puntos con un solitario tanto de Tommy Montenegro, el máximo goleador pontano con 6 tantos.

Tras otras dos igualadas ante UD Melilla y Extremadura, el Puente Genil superaba al Almería B gracias a un tanto de Zaca, volvía a empatar frente al Linares Deportivo y sacaba adelante sus dos últimos compromisos frente al Lorca Deportiva y el Atlético Antoniano. Después de la visita del Xerez DFC, a los cordobeses les queda por recibir a Estepona, Recreativo de Huelva, Yeclano, Deportiva Minera y Atlético Malagueño. Los de Cejudo tienen claro que la permanencia pasa por el Polinario.

Pese a estos números, ni Puente Genil ni Melilla son los mejores locales en sus respectivos feudos, ya que suman 21 puntos de 33 posibles. La estadística la lidera el Antoniano con 25 puntos sumados en 11 encuentros disputados en el Municipal de Lebrija, seguido de Deportiva Minera y UCAM Murcia, ambos con 25 unidades también en 11 encuentros; y también por delante están el Yeclano, 22 puntos en 11 partidos; y el Xerez CD, con 22 pero en diez partidos.

Melilla y Puente Genil engrosan el selecto grupo de equipos que no conocen la derrota en Segunda RFEF. En el Grupo 1, la Gimnástica Segoviana es el único que no ha perdido en su estadio a estas alturas de temporada con un balance de 7 triunfos y 4 empates, que le sirve para estar tercero a seis puntos del Deportivo Fabril. En el Grupo 2, sólo hay una escuadra que se mantiene invicta en su feudo, el CD Ebro a razón de 4 victorias y 7 empates, ocupando la octava plaza. En el G3, tres equipos están invictos: Poblense (8-4), Barça Atletic (7-4) y Olot (5-6); y en el Grupo 5 es el líder de la competición, el Rayo Majadahonda, el único que no ha perdido en casa.

Reforzado

En la lucha por mantener la categoría, el Puente Genil no se ha vuelto loco en el pasado mercado invernal. Los cordobeses han firmado tres futbolistas, el central Placi (Socuéllamos), el extremo Tomazinho (cedido por el Almería B) y el delantero Álvaro Rivero, firmado a última hora procedente del Unión Adarve de Tercera. En cambio, sólo ha salido el centrocampista Diego Merino, cortando la cesión con Las Palmas, y Cacho Guzmán, que se marchado al filial grancanario.