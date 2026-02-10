Este es el nuevo horario para el Xerez DFC - Real Jaén aplazado por el temporal

El partido de la 22ª jornada entre el Xerez DFC y el Real Jaén, previsto para el pasado domingo 8 de febrero y aplazado por la RFEF a instancias del club jerezano y del Ayuntamiento de Jerez por los efectos del temporal y la imposibilidad de preservar la seguridad al cien por cien ya tiene fecha.

La Española había dado dos días hábiles de plazo -que acabaron ayer- a los clubes para que se pusieran de acuerdo en la fecha y hora del partido y antes de que se cumpliera el límite ha llegado la conformidad entre las dos instituciones. De esta forma, el encuentro de la 22ª jornada se va a disputar finalmente el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las siete y media de la tarde. “El Xerez DFC desea agradecer al Real Jaén la buena disposición y la colaboración mostrada para consensuar esta una nueva fecha. La RFEF será la encargada de confirmar oficialmente la programación definitiva del encuentro”, explica el club azulino.

De esta manera, el Xerez DFC tendrá dos partidos seguidos en Chapín en apenas cuatro días, ya que el domingo 22 de febrero recibirá en el Estadio al CD Extremadura y cerrará la semana jugando en Lebrija contra el Antoniano. Por su parte, el Real Jaén juega este fin de semana frente a la Deportiva Minera, tiene el desplazamiento al Álvarez Claro de Melilla fijado para el día 22 de febrero y tres días después jugará en Jerez, cerrando la semana el 1 de marzo jugando frente al Águilas.