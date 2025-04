Marcelo: "Lo vamos a conseguir"

A falta de cuatro jornadas para acabar la temporada regular, el Xerez DFC se mantiene fuera de los puestos de descenso con cinco puntos sobre el Cádiz Mirandilla, rival que ahora marca el corte tras ganar al Recreativo Granada. Los azulinos lograron un importante punto este domingo en Chapín contra el San Fernando, que fue mejor en el prmier tramo del encuentro desperdiciando incluso un penalti. Los azulinos siguen con una ventaja de tres puntos sobre los isleños, metidos en el puesto de play-out, y además les tienen ganado el golaveraje particular gracias a la victoria de la primera vuelta en el Iberoamericano y al 0-0 de este domingo en Chapín.

Marcelo Villaça, lateral derecho azulino, pasó por rueda de prensa tras el encuentro y valoró de forma positiva el punto objetido contra los cañaíllas incidiendo en la importancia de ganarle el 'average' particular: "No salimos bien los primeros veinte minutos y hemos tenido la fortuna de no encajar el penalti. Nos ha tocado sufrir. El empate es bueno, sumamos dos puntos, porque le tenemos ganado el golaveraje a un rival directo". señalaba. "Aunque hemos tenido opciones para ganar, cuando no se pueden sumar los tres puntos al menos hay que empatar. Para salvarnos tenemos que ser conscientes de que vamos a sufrir", vaticina advirtiendo de que todavía hay tela por cortar.

El lateral reconoció que el San Fernando "nos ha sometido en muchas fases del partido", pero también comentó que su equipo tuvo sus opciones "pero no hemos tenido esa fortuna de cara a gol de ponernos por delante" contra un rival que llegaba a Chapín con entrenador nuevo tras sustituir Jaime Bugatto al destituido Dani Mori. Marcelo vio a un buen San Fernando y aseguró que no le sorprendió el desempeño de los visitantes porque "a pesar de estar abajo tiene una plantilla y jugadores de muy buen nivel". "Tienen mucha calidad, pero nosotros en alguna fase del partido hemos estado espesos".

Y es que en un duelo contra un rival directo al que se le puede ganar el golaveraje lo más importante era no perder. "Nos lo ha dicho el míster, si no podemos sumar los tres puntos, al menos conseguir uno y más con este rival, que son dos puntos al tenerle el golaveraje ganado. Aún así, hemos tenido la última de Juaniyo, que si la mete nos llevamos la victoria. Sumamos uno y a seguir".

Por primera vez desde la llegada de Antonio Fernández, los azulinos suman tres jornadas consecutivas sin encajar goles, dato clave a estas alturas del campeonato jugándose la permanencia. "Para conseguir la salvación es clave mantener la portería a cero, eso nos hace sumar seguro, tenemos que seguir en esa línea, con la intención de conseguir los tres puntos y si no se puede, portería a cero y seguir sumando".

El Xerez DFC ha sumado 14 puntos de 24 posibles desde la llegada de Antonio Fernández Rivadulla al banquillo xerecista. Para Marcelo, el técnico ha traido "un aire nuevo, aire fresco, ideas claras, un cambio de chip, ha venido bien al equipo, que se está viendo en forma de resultados y a la hora de saber lo que toca en cada momento, que es clave en esta categoría. El equipo cada semana está entrenando a un nivel muy alto y esa es la base para estar bien el día del partido, el trabajo y la intensidad que le pongamos en los entrenamientos es lo que nos va a acercar a la victoria los días de partidos".

Y el próximo domingo (12:00 horas) otro rival directo, en este caso la Deportiva Minera, equipo que suma dos puntos más que los azulinos después de la victoria este pasado fin de semana en casa del Don Benito, primera escuadra descendida a Tercera. "Otra final más, a preparar la semana, entrenar como lo estamos haciendo hasta ahora. Esto lo vamos a conseguir a base de trabajo. Iremos a intentar conseguir los tres puntos, ese es el objetivo", remataba el defensa.