Más de 800 alumnos de Jerez participan en una zambomba en la plaza Belén

Alumnos que han participado este miércoles en la zambomba de los estudiantes de Flamenkolé en la plaza Belén.

La delegada de Educación, Nela García, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, ha asistido a la actividad educativa ‘Navidad con Flamenkolé’ que ha tenido lugar en la Plaza Belén y que ha llegado a más de ochocientos alumnos de Jerez en los dos pases en los que ha sido organizada la iniciativa durante la mañana de este miércoles.

La actividad ha consistido en la representación de una zambomba típica jerezana en la que alumnos del CEIP La Ina y CEIP Isabel La Católica, integrantes del Proyecto Intercentro de flamenco ‘Flamenkolé’, han interpretado varios villancicos propios de la tierra, poniendo en práctica lo aprendido y compartiendo con otros colegios esta expresión cultural tan singular y arraigada en el territorio.

‘Navidad con Flamenkolé’ es una acción contemplada dentro de los programas educativos de la oferta municipal ‘Jerez Educa’ y se desarrolla en colaboración con especialistas en música de la Delegación municipal de Educación. Está diseñada para fomentar desde una edad temprana en el alumnado el interés por la zambomba jerezana, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) de Andalucía y conservar este legado, genuino y único, como parte esencial de la idiosincrasia de Jerez.

En este contexto, la delegada de Educación ha resaltado lo que supone para los estudiantes esta puesta en escena, ya que “llevan desde que empezó el curso en septiembre trabajando junto con las profesoras de la Escuela Municipal de Música”.

García ha valorado muy positivamente la aceptación de este programa educativo y ha remarcado que “los centros educativos que participan en él son al final referentes para que otros colegios vayan poniendo también este modelo de enseñanza o de proyectos educativos en marcha a favor de nuestra cultura y de una seña de identidad como es el flamenco y el flamenco en este caso aplicado a los villancicos, a las zambombas de Jerez”.

Al mismo tiempo, la delegada ha destacado que esta acción “es una apuesta más para nuestra carrera a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, porque todo suma, porque todo aporta”.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo ha comentado que “esta iniciativa es más que un proyecto educativo. Es mucho más, es tradición, cultura, arte, es enseñar el camino educativo del flamenco. Es nuestra cultura, nuestra esencia”, añadiendo que “hoy es un día grande porque es el culmen al trabajo espectacular que se hace en los centros educativos”.

Aparicio ha señalado que “a través de la tradición oral y a través del flamenco se transmite conocimiento y emociones. Estas son nuestras raíces y hay que preservarlas”, afirmando que “este proyecto tiene que seguir creciendo. Sabéis que tenéis el amparo tanto de la delegación de Educación del Ayuntamiento como de la Consejería de Educación”.

La propuesta estaba destinada a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de Primaria y pretendía acercar al alumnado al rico patrimonio cultural local, fomentando la convivencia entre centros educativos y favoreciendo la transmisión intergeneracional de conocimientos desde el ámbito educativo y participativo.

Los centros educativos de Infantil y Primaria que han participado en esta cita han sido: La Ina, Isabel La Católica, Mesas de Asta, Nueva Jarilla, La Salle San José, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, Torresoto, Al-Ándalus, Arana Beato, Virgen del Mar, Luis Vives y el aula específica del IES Sofía.

Además, estos niños y niñas han disfrutado de un desayuno navideño especial con buñuelos y chocolate.