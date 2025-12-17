El concurso de villancicos escolares ‘Nochebuena de Jerez’ se celebra este jueves en los Claustros de Santo Domingo

El Ayuntamiento y la Cátedra de Flamencología se dan la mano en la primera edición de una cita que valorará las composiciones populares y el uso de elementos como la zambomba tradicional

Juvelandia abre en Ifeca con una amplia programación para familias y escolares

Presentación del concurso escolar de villancicos ‘La Nochebuena de Jerez’.
Los Claustros de Santo Domingo acogerán este jueves, día 18 de diciembre, a partir de las 18 horas, la primera edición del concurso de villancicos escolares ‘Nochebuena de Jerez’, una cita que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y que ha sido impulsada por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces en colaboración con el Instituto Charbel.

Esta iniciativa, llamada a promover el villancico tradicional entre las nuevas generaciones, cuenta con dos categorías de participación: Educación Primaria y Educación Secundaria-Bachillerato, y en ella participarán un total de siete centros educativos de la ciudad.

Así, en la categoría de Primaria se han inscrito los colegios Isabel La Católica, CEIP San José Obrero, Alfonso X El Sabio y Las Salesianas Don Bosco. Por su parte, en la categoría de Secundaria-Bachillerato lo harán el IES Santa Isabel de Hungría, el IES Sofía y el IES Elena García Armada.

Con este certamen la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez quiere contribuir a la recuperación, difusión, recreación y reapropiación por parte de los jóvenes del rico patrimonio lírico y musical asociado a la Navidad que pervive en la ciudad y su comarca.

Por ello, las piezas e interpretaciones de los grupos concursantes deben respetar las formas propias de las zambombas tradicionales de la campiña jerezana, tanto en lo que a temática como musicalización e instrumentación se refiere. Por esta razón, no se permitirá el uso de instrumentos como la guitarra o el cajón, centrando el protagonismo en elementos como la zambomba, el almirez y la botella de anís, entre otros.

Los grupos deberán interpretar dos piezas vinculadas a la tradición oral, pudiendo elegir entre villancicos del acervo popular, romances y otras coplas y canciones de diversa temática y carácter (infantiles, de quintos, de ronda, burlescas…) con presencia destacada en estos rituales como queda expuesto en el ‘Expediente de Catalogación BIC de las zambombas de Jerez y Arcos’.

El jurado, integrado por miembros de la Cátedra de Flamencología y representación municipal, valorará de forma especial la recuperación de composiciones en desuso o poco conocidas, el registro de variantes y la reinterpretación del repertorio tradicional y, excepcionalmente, aquellos arreglos y/o composiciones propias que sean afines y vengan a enriquecer y ampliar este legado lírico-musical.

Cabe recordar que se otorgarán dos premios por categorías: el primero, dotado con 300 euros, y el segundo, dotado con 200 euros. Asimismo, desde la Cátedra de Flamencología de Jerez se ha querido homenajear y resaltar la figura de Juan Pedro Aladro, ideólogo de la saga 'Así Canta Nuestra Tierra en Navidad', que puso en marcha junto a ‘Parrilla de Jerez’ y Juan de la Plata, y promotor incansable de la cultura andaluza y jerezana.

El concurso de villancicos escolares ‘Nochebuena de Jerez’ plantea la conservación de una identidad propia y la defensa de los valores auténticos y genuinos relacionados con la zambomba jerezana, objetivos que igualmente se reflejan en la ‘Candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031’.

