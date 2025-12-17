Almudena Martínez anima a participar en Juvelandia, el clásico de la Navidad que cumple 30 años

La Feria para la Infancia y las Familias, Juvelandia, se vive desde esta semana en las instalaciones de Ifeca en Jerez. La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha recorrido la nueva propuesta de este clásico de la Navidad que comenzó su andadura hace ya 30 años. Esta semana se han celebrado las tres jornadas dedicadas a las visitas concertadas con centros escolares, que han sumado la presencia de 9.000 personas procedentes de 24 localidades. Del 26 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, Juvelandia se abrirá al público general de 12:00 a 20:00 horas. En su anterior edición, Juvelandia, que organiza Diputación a través de Ifeca, registró 34.865 visitantes.

'Aprender jugando' es uno de los objetivos planteados con la organización de esta Feria y que ha sido recordado por Almudena Martínez. La presidenta de Diputación ha destacado el alcance pedagógico de los talleres, “de las ciencias divertidas y las actividades medioambientales”, en un contexto –el de Juvelandia- en el que confluye una zona infantil con ludoteca y juegos de construcción, un ámbito para los talleres, zona deportiva, área recreativa, atracciones feriales, barracas, casetas y un circo con varias sesiones con aforo para 400 espectadores.

Martínez del Junco ha animado a la población a que disfrute de la experiencia de Juvelandia así como de la programación navideña de una provincia donde convergen zambombas, belenes y conciertos.

Junto a la presidenta de Diputación han recorrido Juvelandia las diputadas Susana Sánchez Toro y Vanesa Beltrán y los diputados Andrés Clavijo, Antonio Aragón e Ignacio Trujillo; Yessica Quintero ha asistido en representación del gobierno municipal del Ayuntamiento de Jerez; además del delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio.

A partir del 26 de diciembre los precios para el acceso a la Feria son los siguientes:

Niños, desde los dos años: 8,50 euros, si bien con carnet de La Banda se reduce a 7 euros.

Niños de familia numerosa: 5 euros.

Personas con discapacidad: 5 euros.

Adultos: 6 euros.

Jubilados: 5 euros.

Las entradas pueden adquirirse online. Juvelandia comprende guardarropa, restaurante, servicios sanitarios y de vigilancia. El 27 de diciembre se celebrará el día sin ruido y, en tal sentido, las atracciones funcionarán sin música.