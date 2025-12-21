Ana Belén Morillo, Rey Melchor 2026 en Jerez: “A la ciudad le quiero dar la gracias. Esto es un privilegio"

Nadie diría que Ana Belén Morillo no es de Jerez. Es cierto, no nació aquí, pero a los cuatro años llegó a la tierra del vino y aquí se quedó, empapándose de cada rincón, de cada volante en el albero y a fuerza de mucho compromiso por el tejido empresarial.

Estudió Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing en Sevilla y es actualmente gerente en ABM Eventos y Comunicaciones, además es la creadora de la Pasarela Flamenca de Jerez, un evento que se ha consolidado como todo un referente de la moda de trajes de flamenca en España, reuniendo en cada edición a destacadas firmas.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de organización de eventos, la empresaria ha llevado a lo más alto la Pasarela Flamenca Jerez, con 18 ediciones ya realizadas, gracias a su visión emprendedora e innovadora y a su apuesta por la moda y la artesanía flamenca. Toda esta carrera profesional le ha llevado a ser elegida Rey Melchor 2026.

“Estoy cada vez más nerviosa y muy ilusionada. Está siendo una campaña muy bonita, con unos compañeros de viaje fantásticos (Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez). Cada vez que llamamos a una puerta nos las abren de par en par”, subraya Ana Belén.

Cuando la alcaldesa, María José García-Pelayo, la llamó para proponerle ‘la corona’, le tembló el cuerpo. “Al principio fue un poco de incredulidad, me senté, y palabras textuales, le dije a la alcaldesa ‘espera que me están temblando las piernas’. ¿Es en serio? ¿Es a mí? Pensé que me estaba equivocado y que yo no la estaba entendiendo bien. Pero no, era real. Me emocioné muchísimo y con muchísima ilusión y alegría levanté el teléfono para llamar a mi marido y a mi familia. El nombramiento como Rey Mago es lo más que te puede pasar aquí en Jerez y nunca jamás pasó por mi cabeza que pudiesen pensar en mí”, relata.

En esta campaña previa a la noche de Reyes, las tres personas encargadas de encarnar a Sus Majestades tienen, entre otras tareas, recaudar lo suficiente como para cubrir los juguetes de niños en riesgo de exclusión de Jerez. “Desgraciadamente te das cuenta de que hay muchísimas más familias de lo que esperas que necesitan ayuda”, reconoce. Bienestar Social pone al inicio de la campaña una lista con las familias que necesitan ayuda para que el 6 de enero haya regalos nuevos bajo el árbol. Ana Belén confirma con muchísima alegría que “vamos a llegar de sobra para que los más de 700 niños de esa lista tengan sus juguetes”.

Ya ha tenido pruebas de vestuario, la cuenta atrás ha comenzado y la empresaria subraya que cada vez que pasa por la Avenida, “tengo un pellizco en el estómago”. “Algunos Reyes Eméritos nos han dicho que recorrer ese tramo al inicio de la tarde es uno de los momentos más grandes que puedes tener. Estoy deseando que llegue ese día”, declara.

Sus dos hijos ya son adolescentes y pueden vivir este nombramiento a su lado. Morillo señala que “están ayudando mucho. Ahora hay que empaquetar muchos caramelos, hay que organizar muchos peluches para las carrozas y habrá que recoger juguetes para Bienestar Social. Están muy implicados con nosotros y viviéndolo con muchísima ilusión”.

Ana Belén Morillo ha recibido este cargo como una muestra de “gratitud” a todo su recorrido, un reconocimiento a una intensa carrera profesional de casi 20 años con la Pasarela Flamenca: “El año pasado hicimos un poco de balance de cómo ha crecido el sector industrial y empresarial relacionado con la moda flamenca y artesanía dentro de la provincia de Cádiz y sobre todo en Jerez, y comprobamos que teníamos un 200% en crecimiento en estos diseñadores y artesanos. La verdad es que ya eso para mí es gratificante, es un orgullo. Cuanto más si me hacen este reconocimiento de ser ahora Rey Mago”.

“A Jerez le quiero dar las gracias. Representar al Rey Melchor es todo un privilegio. Jerez a mí me lo ha dado todo, tanto a nivel profesional como personal. En lo empresarial por hacer crecer este proyecto de la Pasarela que un día fue un sueño, y ahora 20.000 personas quieren vivirlo cada año. Y en lo personal, por esta acogida con este nombramiento. Me estoy sintiendo muy querida”.