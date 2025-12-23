El Ayuntamiento de Jerez amplía el servicio Lanzaderas al Centro de autobuses urbanos a los días fuertes de Navidad

El Ayuntamiento de Jerez, a través del Servicio de Movilidad "y tras los excelentes resultados de las líneas lanzaderas de autobuses urbanos con destino centro durante los fines de semana de zambombas, activadas cuando se inició tal periodo el pasado 21 de noviembre", amplía los días de activación de tales líneas: Explanada Atracciones Feria-Alameda Cristina y Parking Estadio Pedro S. Garrido-Alcázar. De esta manera, estarán vigentes los viernes 26 de diciembre y 2 de enero; los sábados 27 de diciembre y 3 de enero; el domingo 4 de enero y el lunes 5 de enero.

Para tomar tales autobuses serán válidos todos los títulos de transporte vigentes y ante cualquier consulta se han habilitado los teléfonos 900 859 775 y 956 900 010, así como la página web www.comujesa.es/autobuses-urbanos.es

Explanada Atracciones Feria

La frecuencia de paso se sitúa en 20 minutos en la línea que parte desde la parada denominada ‘Explanada Atracciones Feria’. En esta línea, los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, la primera salida desde Explanada será a las 15:35 horas y la última salida será a las 23:23 horas. La primera salida desde Alameda Cristina será a las 15:46 horas y la última, a las 23:35 horas.

En el caso de los sábados 27 de diciembre y 3 de enero, y también del domingo 4 de enero, la primera salida desde Explanada será a las 14 horas y la última a las 23:23 horas, mientras que la primera salida desde Alameda Cristina con destino vuelta será a las 14:11 horas y la última, a las 23:35 horas.

Por último, el lunes 5 de enero, la primera salida desde Explanada será a las 15:35 horas y a las 23:23 horas la última. En sentido inverso, la primera salida desde Alameda Cristina será a las 15:46 horas y la última, a las 23:23 horas.

Parking Estadio Pedro S- Garrido

En cuanto a la línea lanzadera Parking Estadio Pedro S. Garrido-Alcázar (calle Puerto), la frecuencia de paso estimada es de 15 minutos. En esta línea, los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, la primera salida desde Parking Estadio será a las 15:35 horas y la última salida será a las 23:23 horas. La primera salida desde Alcázar calle Puerto será a las 15:46 horas y la última, a las 23:35 horas.

En el caso de los sábados 27 de diciembre y 3 de enero, y también del domingo 4 de enero, la primera salida desde Parking Estadio será a las 14 horas y la última a las 23:23 horas, mientras que la primera salida desde Alcázar calle Puerto con destino vuelta será a las 14:11 horas y la última, a las 23:35 horas.

Por último, el lunes 5 de enero, la primera salida desde Parking Estadio será a las 15:35 horas y a las 23:23 horas la última. En sentido inverso, la primera salida desde Alcázar calle Puerto será a las 15:46 horas y la última, a las 23:23 horas.