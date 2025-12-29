La Carrera Popular de los Reyes Magos en favor de la campaña ‘Ningún niño ni niña sin juguete en Navidad’ se celebrará el próximo domingo

La Carrera Popular Reyes Magos 2026 en favor de la campaña ‘Ningún niño ni niña sin juguete en Navidad’, de la Asociación de Reyes Magos de Jerez se celebrará finalmente el próximo domingo día 4 de enero, quedando abierto este lunes el plazo de inscripciones, hasta el próximo viernes 2 de enero. Como se recordará, este evento estaba previsto para el domingo 28 de diciembre, pero fue aplazado a causa de la lluvia.

Esta carrera solidaria está organizada por el CA Beiman Chapín Jerez, la Federación Andaluza de Atletismo, Clínicas Beiman y en la misma colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez y la Asociación de Reyes Magos de Jerez.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha afirmado que “participando en esta carrera colaboramos con la Asociación de Reyes Magos para que todos los niños y niñas de Jerez tengan su juguete. No puede haber ni un niño ni una niña de Jerez que no vea atendida su carta a Sus Majestades”. Por todo esto, Tomás Sampalo ha animado a participar en la prueba en la que se han implicado clubes, asociaciones y colectivos.

El delegado de Deportes también ha puesto en valor el trabajo de la Asociación de los Reyes Magos ya que “no sólo trabajan para que nuestra ciudad luzca como se merece con la cabalgata, sino que llevan a cabo una obra social” y del mismo modo, ha destacado y agradecido la colaboración de las entidades deportivas organizadoras.

La Carrera Popular de los Reyes Magos abre la participación a diecisiete categorías de edades con distancias que van de los 200, 600, 1.000 y 5.000 metros. La prueba de 5.000 metros, a partir de los sub 18, tendrá su salida junto al edificio 2002, pasará por las avenidas Rafa Verdú, Chema Rodríguez y Lola Flores, para girar camino de vuelta en la glorieta de Biarritz hasta alcanzar la meta en la pradera Laura Delgado ‘Bimba’ de Chapín.

La cuota de inscripción para participar en esta carrera solidaria es de 5 euros para la categoría de sub 18 a máster (5 kilómetros) y de 3 euros a categorías inferiores sub 16, 14, 12, 10 y 8. Los dorsales de los participantes inscritos se recogerán hasta una hora antes en el lugar de la salida. Se premiará con trofeos a los tres primeros atletas clasificados de cada categoría de la carrera de 5 kilómetros y con medallas a los tres primeros de las categorías menores.