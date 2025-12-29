Horario y días para ver al Cartero Real de Jerez en el Alcázar: entrega la carta para los Reyes Magos

El Cartero Real ya se prepara en el Alcázar de Jerez tras una gran cabalgata para recibir a los niños de la ciudad. Los pequeños podrán entregar sus cartas al Emisario Real en el Alcázar tanto el martes 30 de diciembre, como el viernes 2 y el sábado 3, en un horario de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

El día 2 a las 16 horas atenderá a menores con trastornos del espectro autista, que podrán entregar sus cartas sin música ni ruido. El 3 de enero, a partir de las 16 horas, atenderá a personas con discapacidad que quieran entregar sus cartas sin hacer cola. Para concertar estas visitas deberán inscribirse en la página web de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad.

Diario de Jerez y Aquajerez quieren que todas las cartas de los niños lleguen a los Reyes Magos lo antes posible y para ello colaboran con el Cartero Real para hacer de esta entrega un recuerdo imborrable. Los niños que se acerquen al Alcázar de Jerez los citados días 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero, podrán llevarse de recuerdo una portada de este periódico con su fotografía con el emisario real.

Este domingo el Cartero Real, encarnado por el bailaor Fernando Jiménez, vivió con intensidad su tarde de cabalgata. A su llegada al Alcázar para recibir las llaves del conjunto monumental de manos de la alcaldesa, el Cartero Real "pidió a los niños jerezanos que incluyan en sus cartas pedir salud, respeto al prójimo, que apuesten por la cultura y sepan que el amor todo lo puede". Sobre su camino por Jerez, el Cartero manifestó sentirse “abrumado por la generosidad y cariño de los jerezanos, personas que rezuman prestancia y elegancia, donaire y compás, con un gran respeto por los mayores y donde he conocido la esencia de vuestros vinos, guisos y tapas”.