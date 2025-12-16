Cata benéfica de vinos de Jerez e Inés Rosales de la Asociación de Reyes Magos

La Asociación de Reyes Magos de Jerez organizado una cata benéfica de vinos de Jerez y productos de Inés Rosales el viernes 19 de diciembre a las 20:00 horas en la sede del Consejo Regulador con el objetivo de recaudar fondos para las acciones solidarias que la asociación realiza durante la campaña navideña.

La cata será dirigida por José Ferrer, embajador de los vinos de Jerez para la gastronomía, e incluye cuatro tipos de vino y un brandy, cada uno acompañado por una variedad específica de torta de aceite o dulce típico.

El programa es el siguiente:

Fino con torta de aceite tradicional y atún en manteca.

con torta de aceite tradicional y atún en manteca. Amontillado con torta de aceite con romero y tomillo y zurrapa de hígado.

con torta de aceite con romero y tomillo y zurrapa de hígado. Oloroso con torta de aceite con limón y carne mechá.

con torta de aceite con limón y carne mechá. Cream con torta de aceite con naranja de Sevilla y foie-gras de pato.

con torta de aceite con naranja de Sevilla y foie-gras de pato. Brandy de Jerez Solera Gran Reserva con cortadillo relleno de crema de cacao.

El precio es de 20 euros por persona y las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico vinjerez@sherry.org o llamando al teléfono 956 33 20 50, extensión 1.