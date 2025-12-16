Juvelandia abre en Ifeca con una amplia programación para familias y escolares

Juvelandia vuelve a Jerez. La feria dedicada a la infancia y las familias abrió sus puertas este lunes 15 de diciembre en el recinto de Ifeca, donde desarrollará su programación hasta el próximo 4 de enero en fechas concretas, sumando un total de 85 horas de actividades, juegos y espectáculos. El evento mantiene la filosofía que lo ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad: ofrecer un gran espacio de ocio durante las vacaciones escolares, combinando diversión y contenidos educativos pensados para los más pequeños.

La feria arranca con tres jornadas reservadas exclusivamente a visitas concertadas de centros escolares, los días 15, 16 y 17 de diciembre, en horario de mañana, de 9:30 a 16:30 horas. En estas primeras jornadas se espera la visita de más de 9.000 alumnos procedentes de distintos municipios de la provincia y de localidades cercanas.

Tras este primer bloque, Juvelandia retomará su actividad a partir del 26 de diciembre, ya para el público general, con horario de 12:00 a 20:00 horas. El recinto abrirá los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 3 y 4 de enero, coincidiendo con el periodo central de las vacaciones navideñas.

Horarios y precios

Las entradas mantendrán precios similares a ediciones anteriores. La tarifa general será de 8,50 euros para niños a partir de dos años, 6 euros para adultos y 5 euros para jubilados. También se contemplan precios especiales para grupos escolares, familias numerosas y personas con discapacidad. La organización ha habilitado nuevamente la venta online de entradas con el objetivo de agilizar el acceso al recinto y reducir las colas en taquilla.

Zonas y actividades

El recinto ferial se estructurará en diferentes áreas temáticas adaptadas a las distintas edades. Los más pequeños contarán con una zona infantil que incluye ludoteca, hinchables, piscina de bolas y espacios sensoriales y de psicomotricidad. Junto a ella, volverá a instalarse la zona de juegos de construcción con piezas gigantes tipo Lego, una de las propuestas mejor valoradas en ediciones anteriores.

Los talleres ocuparán un lugar destacado en la programación, con actividades como pintacaras, alfarería o manualidades, además de otras de carácter medioambiental y científico. También habrá espacios dedicados a la tecnología y al ocio digital, con máquinas arcade, realidad virtual y vídeo 360º.

La oferta se completa con una amplia zona deportiva que incluye, entre otras propuestas, camas elásticas o una pista de hielo sintético. A todo ello se suman las atracciones feriales, con opciones para todas las edades como la noria infantil, el tren escoba, los coches de choque o el barco vikingo.

Circo y servicios

El circo volverá a ser uno de los grandes atractivos de Juvelandia, con espectáculos de malabares, humor, música, baile y acrobacias. El acceso se realizará por orden de llegada y la cola se habilitará media hora antes de cada función hasta completar el aforo.

La feria contará además con servicio de restauración, guardarropa, zonas de descanso, recogida de objetos perdidos, vigilancia y asistencia sanitaria durante toda la jornada. Desde la organización se recomienda acudir con guantes para el uso de la pista de hielo.

Asimismo, el sábado 27 de diciembre se celebrará el Día sin ruido, durante el que las atracciones funcionarán sin música para facilitar la visita de personas con sensibilidad auditiva, especialmente en las primeras horas del día.

Con casi tres décadas de trayectoria, Juvelandia se consolida un año más como uno de los principales planes familiares de la Navidad en la provincia, reuniendo a miles de visitantes en el recinto de Ifeca.