El Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín llega en directo y en gran pantalla a Jerez

Uno de los grandes rituales musicales del calendario internacional, el Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín se podrá disfrutar en cines de dos localidades de la provincia de Cádiz. Se proyectará en El Puerto (Artesiete Bahía) y Jerez de la Frontera (Multicines Jerez), en directo y vía satélite, desde la Philarmonie el miércoles, 31 de diciembre, a las 17:30 horas.

Bajo la dirección del carismático y exigente Kirill Petrenko, director titular de la Filarmónica de Berlín, la orquesta ofrecerá un programa festivo, vibrante y lleno de contrastes, pensado para emocionar tanto a los oyentes expertos como a quienes se acercan por primera vez a este repertorio.

El concierto, de 120 minutos, combinará romanticismo, lirismo y modernidad con obras selectas de Chaikovski, piezas que evocan la elegancia y la pasión de la ópera francesa de Gounod; extractos vibrantes de Bizet que nos transportan al corazón de sus narrativas musicales; melodías líricas y emotivas de Massenet, que conmueven el alma; composiciones llenas de vivacidad y color de Chabrier, y por último, clásicos de Gershwin, que aportará un toque de la exuberancia y el dinamismo americano.

Como broche de oro, el programa contará con la participación especial del tenor francés Benjamin Bernheim, una de las voces líricas más aclamadas del momento, conocido por su elegancia vocal, expresividad y presencia escénica

Más que un concierto, se trata de una celebración colectiva de la música en su máxima expresión: virtuosismo, belleza y emoción compartida en una velada que marca el paso al nuevo año. Gracias a la proyección en gran pantalla y al sonido envolvente, los espectadores podrán vivir en sus cines la experiencia única de despedir 2025 junto a una de las formaciones más prestigiosas del mundo.