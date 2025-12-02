Convivencia de Navidad de los veteranos del Colegio de Árbitros de Jerez
Veteranos del Colegio de Árbitros de fútbol de Jerez se reunieron en su tradicional convivencia navideña, celebrando el décimo aniversario de estos encuentros de confraternización en Navidad. En esta ocasión fue en el Bar Restaurante El Puntal II, en Guadalcacín. Los asistentes en esta ocasión fueron (fila superior de derecha a izquierda) Amaro, Tejero, Neupavert, Valenzuela, Eleuterio, Araujo, Carmona, Quirós, Benjamín y Ortega; (sentados) Rodri, Soto y Domingo.
