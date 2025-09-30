Convocado el XXVIII Certamen Literario 'Glosa Poética de Navidad'

La Asociación de Belenistas de Jerez con la colaboración de la Fundación Caballero Bonald convoca el XXVIII Certamen Literario 'Glosa Poética de Navidad', que tiene como objetivo premiar el mejor poema cuyo tema general sea 'El Belén y la Navidad'. El plazo de presentación será del 6 de octubre al 23 de noviembre.

Las bases del certamen son las siguientes: