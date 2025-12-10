Cruz Roja realiza este fin de semana una gran recogida de juguetes para niños en situación de vulnerabilidad
Carrefour Sur y Jerez Norte son los supermercados donde habrá voluntarios para recoger los regalos
La Escuela de Danza y Teatro Musical Fredes Insa presenta su primer Cotillón Solidario contra el cáncer infantil
Cruz Roja Juventud desarrolla desde el año 1992 el proyecto ‘El Juguete Educativo’ una iniciativa que nace con el propósito de garantizar el derecho al juego y promover el desarrollo integral de niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica.
A través de esta iniciativa, que permanece activa durante todo el año y se intensifica durante esas fiestas, se pretende informar y sensibilizar sobre la necesidad del juego en el desarrollo infantil, con acciones que buscan promover una visión del juego no solo como entretenimiento, sino como un derecho fundamental y un recurso para aprender, crear y crecer.
Además de las acciones de sensibilización, el proyecto contempla la entrega de juegos y juguetes a familias que atraviesan situaciones de dificultad social, favoreciendo así que ningún niño o adolescente quede excluido, por motivos socioeconómicos, de la experiencia de jugar.
Dentro de esta iniciativa, voluntariado de toda la provincia realizará este fin de semana (viernes, sábado y domingo) una gran recogida en los supermercados Carrefour de Algeciras, (Avenida de Europa), de La Línea (Avenida de la Colonia), de los Barrios (Carretera Cádiz-Málaga km 112), de Arcos de la Frontera (Parque Comercial Las Tiendas), de El Puerto de Santa María (Centro Comercial El Paseo), de Jerez de la Frontera (Carrefour Sur y Jerez Norte) y San Fernando (Bahía Sur). El horario será viernes y sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas y el domingo de 10.00 a 13.00 horas.
