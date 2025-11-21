Jerez enciende su ‘Navidad’al compás de los villancicos de Luis de Perikín

Pasadas las siete de la tarde, Jerez encendía su alumbrado de Navidad. Lo hacía María José García-Pelayo, la alcaldesa, y el artista Luis de Perikín como guiño al décimo aniversario de la denominación BIC de la zambomba de Jerez y Arcos. La luz de los móviles al cielo iluminó los instantes previos al encendido, al que siguió el generalizo ‘ohhhh’ de un gentío extraordinario que esperaba con anhelo la llegada de este momento.

En total, se hacía la luz en los 159 arcos de LED, los mismos del año pasado, colocados por la empresa Iluminaciones Ximénez, que ha suministrado casi 20.000 watios más para este 2025 (88.559, por los 70.200 watios de 2024).

La iluminación de este año cuenta además con 10 farolas, y 16 figuras navideñas en varias plazas de la ciudad, además de un inmenso abeto navideño de luz en la plaza del Arenal. También se han adornado 198 árboles y palmeras del centro urbano y se han colocado cuatro árboles artificiales de luz.

Como novedad, se han incluido motivos de zambombas en el alumbrado de algunas calles con motivo del décimo aniversario BIC de este festejo popular y se ha instalado una estrella gigante de 12 metros en la plaza Belén.

Todo este universo navideño comprende, según datos del Ayuntamiento, una superficie de 1.030.420 metros cuadrados frente a los 865.515 metros cuadrados del año pasado (lo que supone 165.000 metros cuadrados más de zonas alumbradas).

Al acto del encendido acudieron también los Reyes Magos de este 2025, Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez, y el cartero real, Fernando Jiménez.

“Estamos uno de los momentos más emocionantes del año, pues se inicia una temporada en la que Jerez abre sus brazos para que toda España disfrute de su forma única de celebrar la llegada de la Navidad”, señaló García-Pelayo.

La alcaldesa invitó tanto a la ciudadanía como a las personas que visitan Jerez durante estas fiestas a vivir y a disfrutar intensamente de este evento, que fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde 2021, y de su Zambomba, que cumple 10 años desde que fuese considerada como Bien de Interés Cultural (BIC), una efemérides que se celebrará, como cada año, el próximo sábado 13 de diciembre, en la Plaza de la Asunción. “El éxito de las zambombas de Jerez es fruto del trabajo conjunto de los servicios municipales y de otras Administraciones”, señaló la regidora, agradeciendo este esfuerzo de todos para que Jerez “sea aún más vivible, disfrutable y acogedora durante la Navidad”.

Tras hacerse la luz, el público, que se agolpaba en la Alameda Cristina llegando hasta la Porvera, esperó con paciencia a que tomara el mando ‘Así Canta Jerez en Navidad’.

Con traje gris y cuello alto, porque el frío hizo acto de presencia y de qué manera en la noche jerezana, Luis de Perikín apareció de nuevo en escena junto a los suyos. Ana Parrilla, Manuela y Dolores de Perikín, La Junkerita, La Junkera, Manuela Parrilla, Manuel de Cantarote, Joselete, Alicia Jiménez, Nono Jero...todo el elenco del grupo fue tomando posiciones para ir desgranando parte de su repertorio, en el que esta vez hubo mayor presencia de villancicos tradicionales, llámense ‘Los quintos, mare’, ‘Calle de San Francisco’, ‘Una pandereta suena’ o ‘Los Caminos se hicieron’.

Evidentemente, porque este grupo tiene su sello personal, no faltaron los de cuño propio como ‘Jaleo’, ‘En un canasto’, ‘La luna mare’ o ‘La, la, la’, el single lanzado hace unos días, que, como el resto, el público cantaba a coro.

“Viva Antonio Gallardo, La Paquera, Parrilla de Jerez, Fernandito Terremoto y viva la Navidad de Jerez”, dijo Luis de Perikín en medio de la aclamación popular.

Llegó entonces el momento de los invitados, que fueron subiendo a escena paulatinamente. Por bulerías, el protagonismo lo asumieron José ‘El Berenjeno’, Pedro Garrido ‘El Niño de la Fragua’, Macarena de Jerez, Felipa del Moreno, y Loli y Tania, representantes del Coro de la Abuela María, además de Gema Moneo, que tuvo su pincelada de baile en el fin de fiesta, y Luis Manteca con la zambomba.

A ritmo del ‘tin, tin, Catalina’ el público despidió al grupo con una ovación y palmas por bulerías.

Impacto económico

La dimensión y el auge que están experimentando la Navidad y la Zambomba jerezana como destino de referencia a nivel nacional “está contribuyendo a generar un impacto económico positivo en la ciudad”, dijo García-Pelayo; recordando cifras del pasado año, cabe destacar que durante el Puente de diciembre Jerez recibió a más de 100.000 visitantes, alcanzando números superiores al 90% de media de ocupación hotelera hasta rozarse el ‘no hay habitaciones’ durante los fines de semana y puentes festivos de la temporada.

En relación a ello, la alcaldesa puso el acento en los beneficios que supone, no sólo para la hostelería, sino también para el sector de la restauración, que está registrando un aumento significativo en las reservas de almuerzos y cenas, tanto por parte de locales como de visitantes. “Las zambombas generan un consumo elevado en bares, tabancos y comercios locales, dinamizando la economía de la ciudad. El evento se ha consolidado como un pilar del turismo de Jerez, generando un lleno histórico y un impacto mediático considerable”.