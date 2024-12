Villancicos, apretones y fiesta, mucha fiesta navideña

Jerez volvió a vivir un fin de semana de fiesta gracias a la Navidad. Desde primera hora de mañana fueron muchas las personas llegadas hasta la ciudad desde distintos puntos de España e incluso fuera del país. No había nada más que darse un paseo por el centro para comprobar este hecho. Autobuses, trenes y coches particulares desembarcaban desde bien temprano en el centro buscando esas zambombas que se han convertido en un reclamo.

La oferta ‘zambombera’ era amplia, ya lo fue el viernes por la tarde noche, pero ayer sábado más aún. Por eso, el mero hecho de pasear por el centro ya suponía todo un reto pues muchas de las calles quedaron colapsadas ante tanta cantidad de público.“Si esto está así hoy, ¿cómo va a estar en el puente”, se preguntaban ayer muchos jerezanos.

Este nuevo modelo de zambomba ofrece facilidades al visitante, toda vez que cada entidad organizadora posibilita la opción de comer allí mismo, con barras y carpas preparadas para ello. Hasta mesas para sentarse (como en la Feria) se ofertan ya en este tipo de iniciativas. Para que no digan que no se dan facilidades....

La plaza del banco, plaza del Arenal, la plaza de San Miguel, la calle Empedrada, la plaza de La Asunción y la plaza de San Lucas rebosaban hasta bien entrada la noche un ambiente de gala.

Entorno a la candela, que con la temperatura que está haciendo (rondando los 25 grados) echa para atrás, se cantan villancicos. Da igual si se sabe cantar o no, es tiempo para ello. Para el cante y para bailar, porque eso de menear el cuerpo al son de las coplas de Navidad también anima a muchos. Los hay que hasta asumen el rol de líder para, en el centro del corro, llevar la batuta de lo que se hace. Follow the líder, como la canción.

Los más tradicionales se enervan al ver guitarras enchufadas o cajones con cortinillas y platillos dentro de la instrumentación de las zambombas pero eso da igual, lo que importa es la fiesta, la juerga, por eso el resto del pueblo disfruta como nadie de esta fiesta, una fiesta en la que este año parece que presenta una novedad, los disfraces. Ayer fueron muchos con los que me crucé vestidos de cualquier cosa, los vi de árbol, de Papá Noel, con modelos repelentes...Será una nueva moda.

En función del sitio, la organización se preocupa o no de mantener la esencia, pero no es fácil. Es cierto que muchas entidades lo intentan, y eso tiene mérito, y es de alabar porque entre tal maremagnum cuesta no caer en la mediocridad. Otros directamente ponen al grupo a cantar y sálvese quien pueda. Aunque a estas alturas de la tarde-noche, y con varias copitas, ya todo da igual.

En top ten de la lista de villancicos interpretados dos muy por encima del resto, ‘Vente pa Jerez’ y ‘Tiene que tiene’, porque eso del ‘currí, currí, currí’ les encanta a todos, a los de fuera, a los de dentro. Son las llamadas zambombas del siglo XXI, lo que hay te guste o no.