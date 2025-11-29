Lleno hasta la bandera en las múltiples zambombas programadas por el centro de Jerez

Por segundo fin de semana consecutivo, Jerez se llenó con sus tradicionales zambombas. A pesar de las múltiples citas programadas, la mayoría con las hermandades de la ciudad como protagonistas, el público ambientó las mismas en gran número, donde sonaron los villancicos, se bailó y se cantó desde mediodía hasta bien entrada la madrugada.

Como empieza a ser habitual, en la calle hubo mucha gente de fuera, ya no sólo de distintos puntos de la provincia, sino de toda Andalucía e incluso gente procedente de Extremadura y Madrid. La Navidad de Jerez y sus zambombas siguen siendo un foco de atención importante.