Lleno hasta la bandera en las múltiples zambombas programadas por el centro de Jerez

Las hermandades llevaron el peso de este segundo fin de semana de zambombas en la ciudad

Ambiente del segundo fin de semana de zambombas en Jerez

Ambiente del segundo fin de semana de zambombas en Jerez / Manuel Aranda/ Samuel Vega

29 de noviembre 2025 - 21:09

Por segundo fin de semana consecutivo, Jerez se llenó con sus tradicionales zambombas. A pesar de las múltiples citas programadas, la mayoría con las hermandades de la ciudad como protagonistas, el público ambientó las mismas en gran número, donde sonaron los villancicos, se bailó y se cantó desde mediodía hasta bien entrada la madrugada.

Como empieza a ser habitual, en la calle hubo mucha gente de fuera, ya no sólo de distintos puntos de la provincia, sino de toda Andalucía e incluso gente procedente de Extremadura y Madrid. La Navidad de Jerez y sus zambombas siguen siendo un foco de atención importante.

