Luis de Perikín y 'Así canta Jerez', con tres temas entre los diez villancicos más escuchados de España

Niña Pastori con su villancico 'Palillos y Panderos' encabeza la lista de las diez canciones navideñas españolas más escuchadas en España, mientras que Luis de Perikín y 'Así canta Jerez' colocan en esa lista tres temas: 'Tiene María', 'Fiesta de Nochebuena' e 'Y suenan'.

Por su parte, el almeriense David Bisbal completa el podio con 'Todo es posible en Navidad' y 'El burrito sabanero, "siendo este último, su versión del villancico venezolano, uno de los temas navideños más populares desde su lanzamiento".

La isleña Niña Pastori se sitúa en el número uno de la lista con 'Palillos y panderos', que se consolida como el favorito del público este año. "Un tema fiel a las raíces del sur que vuelve a demostrar el peso de la tradición andaluza en la banda sonora de la Navidad", ha señalado este martes Spotify.

Listado completo de las diez canciones navideñas españolas más escuchadas en Spotify en España durante este mes de diciembre: