Este es el clásico villancico de Canal Sur con Luis de Perikín y 'Así Canta Jerez en Navidad'

Canal Sur acaba de lanzar el clásico villancico que cada año, y desde 1994, lanza durante la Navidad. La composición realizada en su día por César Cadaval y Rafa Almarcha, se ha convertido, cada diciembre, en un indispensable de estas fiestas. En este 2025, los protagonistas del mismo han sido Luis de Perikín y su 'Así Canta Jerez en Navidad', además de la cantante sevillana Marta Santos.

El villancico fue grabado la pasada semana en el centro de Jerez, concretamente en espacios de la ciudad como la Plaza de la Asunción, la calle Consistorio o los balcones del nuevo Museo del Vino-Palacio de San Dionisio. Las inconfundibles voces de 'Así canta Jerez en Navidad', con sus guitarras y demás instrumentos, suenan con luz propia en esta grabación, en la que también aporta su granito de arena Luis de Perikín.

Hay que recordar que este villancico lo han grabado artistas como Laura Gallego, José Mercé, Jerómo Segura, Pasión Vega, Rosa López, Antoñito Molina o Pastora Soler.