Luz Shopping dona juguetes a la Asociación Reyes Magos y a la Asociación Santo Ángel Custodio de la Policía Nacional

Antonio Íñigo, gerente de Luz Shopping, el empresario hostelero Antonio Ramírez, que representará a Baltasar, y Estefanía Aballe, responsable de Relaciones con la Comunidad de Luz Shopping.

Luz Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y único outlet de la provincia de Cádiz, reafirma su compromiso con la comunidad local colaborando un año más con la Asociación de Reyes Magos de Jerez y la Asociación Santo Ángel Custodio de la Policía Nacional. El centro donará juguetes valorados en 2.600 €, que serán entregados por los Reyes Magos a niños y niñas de entre 7 y 9 años de familias vulnerables y por la Policía Nacional a niños y niñas hospitalizados.

El centro ha contado con Alcampo, Juguettos, Librería Alavera, Toys “R” Us y Toy Planet para adquirir los juguetes y libros para los niños.

Esta iniciativa se enmarca dentro del propósito de Luz Shopping de generar un impacto positivo en la comunidad, reforzando su implicación con las entidades locales que trabajan para mejorar el bienestar de los más pequeños y sus familias.

"En Luz Shopping estamos comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad, y qué mejor momento para demostrarlo que durante las fiestas navideñas -explica Antonio Íñigo, gerente de Luz Shopping-. Estas fechas son para compartir y para apoyar a quienes más lo necesitan, y para nosotros es fundamental que todos los niños y niñas tengan un regalo que abrir en la noche de Reyes".

Luz Shopping agradece profundamente la implicación de las tiendas participantes, cuya generosidad hace posible llevar alegría a muchos hogares. Esta acción solidaria se enmarca dentro de la estrategia de RSC y sostenibilidad de Luz Shopping, reafirmando su papel como un centro comprometido con las personas, que va más allá de ser un lugar de compras.