El LVIII Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades de Jerez: el valor de mantener la cultura del belenismo

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha felicitado a la Asociación de Vecinos del Parque Atlántico, que preside Antonio Zarzuela, por su belén de este año, que ha merecido el primer premio en la categoría de entidades del LVIII Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades que organiza Cope Jerez, en colaboración con la Asociación de Belenistas de la ciudad.

La alcaldesa ha visitado este lunes este nacimiento que se encuentra en la sede de la asociación (calle Mare Nostrum) y ha destacado la importancia de mantener esta entrañable tradición como parte de la cultura de Jerez, tal y como viene haciendo este colectivo vecinal desde hace años, en este caso, contando con la colaboración de los belenistas Daniel Carballa Montiel, José Luis Zambrabo Carballa y Florencio Mendoza Blanco y con la disposición del también belenista Miguel Barba, que ha cedido las figuras del misterio.

María José García-Pelayo ha invitado a los vecinos, sobre todo a los de la zona, a visitar este nacimiento y ha agradecido a Cope Jerez y a la Asociación de Belenistas de Jerez que colaboren en este Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades que va ya por su LVIII edición para promocionar la artesanía del belén y perpetuar la tradición en los hogares, empresas, entidades y entre los propios belenistas.

Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades

El Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades nació en 1968, apenas unos meses después de la apertura de Radio Popular, por iniciativa de Andrés Luis Cañadas con el objetivo de fomentar esta popular tradición y premiar aquellos belenes que destacasen por sus méritos artísticos y su mensaje para estas fechas dentro de la ciudad. En esta edición el concurso ha estado abierto a todos los nacimientos inéditos de Jerez, estableciéndose varias categorías: ‘Familiares’, 'Grupo Especial Belenistas', ‘Entidades’ y ‘Escaparates y Comercios’.

En este 2025 este certamen ha contado con especial atención, al coincidir con el 50 aniversario de la Asociación de Belenistas de Jerez. Los nacimientos galardonados con estos premios han sido los siguientes:

En la categoría ‘Grupo Especial Belenistas’, el ganador ha sido Mauricio Arcila Pizarro, con un trabajo en el que ha contado con las figuras de Bruno Díaz, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, pintor y escultor y la persona que este año realizará el cartel de la Semana Santa de Jerez 2026. En esta categoría, el segundo premio ha sido para Pedro Otero Sánchez, y el tercero para Jorge Lobato Ortega.

En la categoría de ‘Entidades’, el primer premio ha sido para la Asociación de Vecinos Parque Atlántico, seguido de la Hermandad de la Amargura, y la Hermandad del Consuelo del Pelirón, que han sido segundo y tercero, respectivamente.

En la categoría de ‘Familiares’ ha conseguido el primer premio Francisco Javier Sandubete Genera, quedando segundo y tercero Antonio Moreno Contreras y Luis Mª Pérez Fernández, respectivamente.

Por último, el Colegio San José ha recibido el trofeo 'Luz de Belén', la familia Guillén Gallero el trofeo 'Reyes Magos', y Francisco Javier Sandubete, el trofeo 'Cope a la Natividad'. Finalmente, el colegio María Auxiliadora ha obtenido el trofeo Memorial Antonio Peña al Mejor Portal, que reconoce la excelencia en la representación del portal de Belén, destacando tanto la calidad artística como el simbolismo y la fidelidad a la tradición navideña cristiana. En la categoría ‘Escaparates y Comercios’ el premio ha quedado desierto.

El jurado de esta edición de estos premios ha estado compuesto por los belenistas José María Lozano Albuín, Francisco Manuel Barea Fernández y el periodista Gabriel Álvarez.