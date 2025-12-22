Pasacalles navideños el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre en el centro de Jerez

Acoje organiza el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre dos pasacalles navideños con el objetivo de dinamizar el comercio local y llenar de las principales calles del centro de la ciudad durante la campaña de Navidad. Las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas y estarán especialmente dirigidas al público familiar, combinando animación, música y personajes infantiles en un formato itinerante que recorrerá distintas calles comerciales del centro histórico.

El viernes 26 de diciembre tendrá lugar un pasacalle de hadas iluminadas, con una duración aproximada de una hora, que recorrerá las calles que se concreten previamente. El pasacalle finalizará en calle Doña Blanca (Frente a la Plaza de Abastos), donde los niños podrán disfrutar de la presencia del Paje Real, con su buzón para la recogida de cartas a los Reyes Magos. La jornada terminará con una fiesta final y un cañón de nieve.

El sábado 27 de diciembre será el turno del pasacalle Disney, también con una duración aproximada de una hora, que seguirá el mismo recorrido que el anterior por las calles del centro. Al igual que el día anterior, la actividad concluirá en finalizará en calle Doña Blanca (Frente a la Plaza de Abastos) con la presencia del Paje Real, el buzón de cartas, ambientación navideña y una gran fiesta final con cañón de nieve.

Estas actividades están subvencionadas por la Junta de Andalucía, dentro de las líneas de apoyo destinadas a la dinamización y promoción del comercio local, con el objetivo de impulsar el asociacionismo comercial y reforzar la actividad económica y social del Centro Comercial Abierto de Jerez.