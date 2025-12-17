Las princesas Disney y Papá Noel recorrerán el Parque Atlántico en un pasacalles navideño

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Empleo, Comercio y Consumo, que dirige Nela García, ha presentado, junto con el presidente de la Asociación de Comerciantes del Parque Atlántico (ACAT), José Rodríguez, el desfile de Princesas Disney que recorrerá el entorno de esta barriada el viernes, 19 de diciembre, a partir de las 18.30 horas.

La delegada ha resaltado que “el barrio y sus comercios se van a vestir de magia e ilusión para disfrutar con las Princesas Disney y con Papá Noel recogiendo las cartas de los niños”.

El pasacalles tiene una duración estimada de una hora y las princesas Disney estarán acompañadas por Papá Noel y un elfo. Tras el desfile, los personajes ocuparán distintas ubicaciones de la zona para interactuar con los pequeños.

Con la celebración de esta actividad de dinamización, García hace una invitación “a todos los ciudadanos para participar en este desfile y poner en valor el comercio, las empresas de servicio y la hostelería que tiene el Parque Atlántico gracias al esfuerzo de los autónomos que abren las puertas de sus negocios cada día con ilusión y con muchas ganas”.

En este sentido, la delegada ha destacado que esta acción comparte los objetivos que están contemplados dentro del marco de la campaña de Comercio y Consumo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con mensajes que se pueden ver en varios autobuses urbanos bajo el título ‘Tú decides’: “En tu mano está, cuando tú decides qué compras o a quién le compras estás dando lugar a que de verdad haya vida en tu barrio”.

Esta iniciativa se desarrolla al amparo del ‘Plan municipal de subvenciones’, favoreciendo, según ha subrayado la delegada, “una gestión útil de los recursos públicos para la ciudadanía y para las asociaciones que realizan estas dinamizaciones y promociones para dar una mayor visibilidad a sus asociados”. “Es un orgullo posibilitar este tipo de acciones porque somos totalmente conscientes de que son útiles para el tejido empresarial y tejido autónomo de Jerez y, en este caso, del Parque Atlántico”, ha añadido García.

Por su parte, José Rodríguez, presidente de ACAT, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por la concesión de esta subvención y ha señalado que “es invertir en dinamizar, en dar a conocer nuestro negocio, nuestro establecimiento, nuestros comercios, y darle vida al barrio, darle vida a la ciudad, porque el comercio, además de generar empleo y riqueza que se queda dentro de la misma zona; lo que hace es generar actividad, actividad social, actividad económica y sirve para que vayamos cooperando entre nosotros mismos para poder promocionarnos, porque individualmente, en solitario, llegamos a muy poco espacio”.

Al mismo tiempo, Rodríguez ha realizado un llamamiento a la participación de la ciudadanía en el desfile, indicando que “esta actividad está enfocada principalmente a los más pequeños porque sabemos que es algo que les atrae mucho y lo que intentamos es que pasen una buena tarde, una tarde feliz. Además, vamos a tener la zona cerrada al tráfico, lo que quiere decir que durante el tiempo que se esté desarrollando la actividad no va a haber circulación y vamos a poder transitar con toda tranquilidad por las calles, disfrutando de los personajes que nos van a visitar”.