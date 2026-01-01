Gran colecta de sangre con los Reyes Magos de Jerez, chocolate caliente y roscón

La Asociación de Reyes Magos y el Ayuntamiento de Jerez se han implicado “con sangre propia” en la gran colecta navideña que han organizado conjuntamente el Hospital San Juan Grande y el Centro de Transfusión de Tejidos y Células del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz y que tendrá lugar el sábado 3 de enero, entre las 9:30 a 14 horas, en el centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Jere

El objetivo de esta colecta tan especial es no sólo recaudar este regalo tan necesario y, por desgracia, tan escaso sino, también, sensibilizar y recordarnos, a todos, la necesidad de ser altruistas a este respecto.

El evento nace también con el deseo de convertirse en una tradición más de las habituales en la agenda de actos navideños de Jerez, uno de los períodos del año en los que la solidaridad y el deseo de regalar está más presente en todos los hogares, y para ello cuenta con la implicación personal de los Reyes Magos 2026, de la alcaldesa la ciudad, María José García-Pelayo, junto con el delegado del Área de Salud, Tomas Sampalo, así como de representantes de numerosas instituciones y empresas de la ciudad.

El punto de donación estará habilitado en el hospital San Juan Grande. Según explica la nueva directora asistencial del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Cádiz, la doctora Raquel Saldaña, los requisitos para poder ser donante de sangre son los siguientes:

Edad entre 18 y 65 años (con la excepción de los donantes habituales, que pueden donar hasta los 70, tras valoración médica).

Peso superior a 50 Kg

Buen estado de salud: no tener fiebre, infección activa ni enfermedad aguda el día de la donación.

También es importante tener en cuenta que no es necesario acudir en ayunas. “Todo lo contrario, para poder donar con garantías es recomendable desayunar previamente, así como ingerir alimentos justo después de la extracción”, subraya la doctora.

Para ello y teniendo en cuenta estas fechas tan emblemáticas, los organizadores han previsto agasajar a todos los donantes con chocolate caliente y roscón de reyes, “algo que no podía faltar en un evento que cuenta con la presencia y el ejemplo de los propios Reyes Magos de Jerez”.

El objetivo es lograr, al menos, 60 donaciones y, aunque todos los grupos de sangre son muy bien recibidos, el tipo de sangre más valorada es O negativo. “Sólo el 6-7% de la población tiene este grupo, pero tiene la gran ventaja de que sirve para todo el mundo, sea cual sea su grupo sanguíneo. Incluso si desconocemos el grupo del paciente (como suele ocurrir cuando la transfusión se produce de urgencia, como en caso de accidentes, por ejemplo) se transfunde O Negativo, por eso es tan importante aumentar el número de donantes con este grupo sanguíneo", destaca Saldaña.