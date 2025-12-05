'¡Qué rico, Dios mío!' llega a los Claustros de Jerez los días 6 y 7 de diciembre

La Fundación Cajasol, con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, lleva esta Navidad a la ciudad de Jerez la muestra de dulces de convento ‘¡Qué rico, Dios mío!’, enmarcada en el ciclo 'Gozos de Diciembre', y que se desarrollará en los Claustros de Santo Domingo los días 6 y 7 de diciembre.

Esta iniciativa busca promocionar los productos artesanales que se fabrican a diario en los conventos de clausura de la provincia de Cádiz, al mismo tiempo que con la adquisición de estas exquisiteces se colabora con el sostenimiento de estas comunidades religiosas, ya que el obrador de los conventos es en muchas ocasiones su principal sustento.

Por ello, la Fundación Cajasol reúne productos de media docena de conventos de toda la provincia, que podrán adquirirse los días 6 y 7 de diciembre en la muestra que estará abierta en los Claustros del Convento de Santo Domingo de 11:00 a 20:00 horas.

Los visitantes podrán encontrar productos tan navideños como polvorones, mazapanes o pestiños, así como otras delicias conventuales como las empanadillas de cabello de ángel, las hojaldrinas, las tortas de almendra, los mantecados o las pastas. Todo ello provinientes de los conventos de Santa María de Gracia de Jerez de la Frontera, San Cristóbal en Medina Sidonia, las mercedarias de Arcos de la Frontera, el Espíritu Santo de El Puerto de Santa María, las agustinas de Chiclana de la Frontera o las clarisas de Sanlúcar de Barrameda.

Con esta actividad la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la cultura y las tradiciones. 'Gozos de Diciembre' no es solo una agenda de eventos, sino una invitación a vivir la Navidad desde el corazón, con alma andaluza, en familia y compartiendo la ilusión de estas fechas tan especiales.