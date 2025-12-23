La Salle Buen Pastor impulsa su tradicional campaña solidaria de recogida de alimentos en Adviento

Como cada año, durante el tiempo de Adviento, el colegio La Salle Buen Pastor de Jerez vuelve a poner en marcha una de sus iniciativas solidarias más emblemáticas: la campaña de recogida de alimentos, organizada por el Equipo de Justicia, Solidaridad y Paz del centro. Una acción que, año tras año, moviliza a toda la comunidad educativa con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas y, al mismo tiempo, educar en valores de justicia y solidaridad.

Este tiempo de Adviento los lasalianos lo viven bajo el lema 'Comprométete con la Vida'. Una Vida que nacerá tras este tiempo de preparación del Adviento. Puesto que, comprometerse a sembrar amor es la mejor manera de preparar el nacimiento, la llegada de Jesús.

Como fruto de este compromiso, todos los alumnos del colegio, desde los más pequeños de Educación Infantil hasta los mayores de 2º de Bachillerato participan en esta campaña, aportando alimentos no perecederos; cualquier aportación es bienvenida. En total, se han recogido más de 1.500 kilos de alimentos.

Cada clase se convierte en un pequeño punto de recogida donde los alumnos depositan los productos, que posteriormente son clasificados de forma periódica por los alumnos de 1º de Ciclo Formativo de Grado Básico.

Tabla de registro por clases en el patio del Buen Pastor. / Daniel Lamparero Mampel

Como incentivo, en el patio del colegio se ha instalado la tradicional tabla de registro por clases, en la que se refleja la cantidad de alimentos aportados por cada grupo. Al finalizar la campaña, tras las vacaciones de Navidad, la clase más solidaria recibirá un reconocimiento simbólico.

El broche de oro de la acción solidaria de la Campaña de Navidad, sin duda alguna, es el Día de las Realidades Sociales, viernes 19 de diciembre, cuando los alumnos desde 5º de Primaria en adelante participan en el reparto de los alimentos entre las entidades sociales con las que colabora el centro. Entre ellas se encuentran Cáritas parroquial de San Pedro y San Rafael, Hogar La Salle, Hogar San Juan, Proyecto Hombre, Hermanas de la Cruz, Hogar Siloé y el Economato Social Virgen de la Estrella, todas ellas referentes en la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad. No sólo es una oportunidad de participar activamente en una acción solidaria, sino también la suerte de conocer de primera mano las asociaciones y las personas a las que están ayudando.

Desde el colegio subrayan que el objetivo de la campaña va más allá de la mera recogida de alimentos. Como centro educativo, La Salle Buen Pastor apuesta por la sensibilización del alumnado, fomentando la empatía y el compromiso social. Para ello, a lo largo de toda la campaña se desarrollan varias reflexiones de la mañana especiales y tutorías, adaptadas a las distintas edades, que invitan a comprender el verdadero sentido cristiano de la Navidad.

Esta iniciativa se enmarca en el espíritu expresado por el papa León XIV durante la IX Jornada Mundial de los Pobres, celebrada el pasado 16 de noviembre de 2025, cuando recordó que “ayudar al pobre es una cuestión de justicia, antes que de caridad”. Un mensaje que resume el compromiso del colegio con una educación integral, solidaria y comprometida con el bien común.