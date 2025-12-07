San Miguel celebra su tradicional zambomba en el entorno del monumento a Lola Flores, en la Cruz Vieja. Este año, la zambomba, de carácter benéfico a favor del Comedor El Salvador, está dedicada a la candidatura Jerez 2031. Además cuenta con la participación del Coro La Plata, Coro Voces de Nuestro Barrio, Grupo Al Alba, Grupo Esencia, Coro Hermandad de La Entrega, y Coro Hermandad de La Expiración. Una cita indiscutible en la Navidad de Jerez.