El día que "haremos historia": la Zambomba BIC de Jerez del 13 de diciembre, una cita con "lo auténtico"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al director del Instituto Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía, Cristóbal Ortega, y la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado la Zambomba BIC, Bien de Interés Cultural, que tendrá lugar el sábado, día 13 de diciembre, a partir de las 13.00 horas, en la Plaza de la Asunción.

La presentación se ha desarrollado por primera vez en el patio exterior del Ayuntamiento, donde se ha escenificado una zambomba tradicional, espacio que ha sido engalanado para convertirlo en un típico patio de vecinos para la ocasión y disponiendo de elementos tradicionales de esta celebración popular. El coro ‘El Habla de Jerez’ ha sido el encargado de la ambientación musical con la interpretación de varios villancicos.

En este contexto, la alcaldesa ha resaltado que “vamos a hacer historia. ¿Qué es lo que tiene de bonito el esto? Yo lo estaba pensando y digo, mirad, las zambombas, todos los que somos de Jerez lo sabemos, las zambombas nacieron en las casas de vecinos. Y es que el Ayuntamiento es la casa de los vecinos de Jerez. Así que es lo normal que en la casa de los vecinos y vecinas de Jerez se celebre una de nuestras expresiones populares más importantes y que nos está colocando nuevamente en el mundo en un sitio muy alto como es una zambomba”.

Este año, la zambomba de Jerez BIC, inscrita en el Catálogo General de Patrimonio con este reconocimiento el 14 de diciembre de 2015, cumple 10 años bajo esta figura de protección como bien patrimonial inmaterial, en su tipología de actividad festivo-ceremonial. Y, precisamente, en la conmemoración de este décimo aniversario la Zambomba BIC está dedicada a la Candidatura de Capital Europea de la Cultura.

En este sentido, García-Pelayo se ha mostrado muy feliz por la consecución de este hito y ha hecho una decidida defensa de nuestra tradición: “Solamente hay una zambomba que es auténtica, también la de Arcos, que es la zambomba de Jerez. Las demás, y lo digo con todo el cariño del mundo y el respeto del mundo hacia cualquier ciudad, las demás son copias. Lo auténtico lo tenemos nosotros. Y por eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger. Tenemos que proteger los villancicos. Tenemos que proteger la zambomba como el instrumento que se toca en nuestra expresión cultural. Y tenemos que proteger, por supuesto, también a nuestros artistas. Villancicos, zambomba y artistas”.

La regidora jerezana también ha destacado la afluencia de público para disfrutar de las zambombas, señalando que “vamos a ponernos contentos de que en Jerez ocurran cosas buenas. Jerez es un tesoro y tenemos un tesoro que es nuestra zambomba. Vamos a sentirnos orgullosos, no nos acomplejemos, no nos acobardemos. Vamos a hacer que Jerez, con motivo de la Navidad, abra sus puertas para recibir a cualquier ciudadano del mundo, igual que recibimos hace 600 años al pueblo gitano y mirad que bien nos ha ido. Pues vamos a seguir abriendo las puertas para que cualquier ciudadano del mundo venga a una tierra en la que se vive, se siente, se cuida”.

Por su parte, Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía, ha indicado que “posiblemente nosotros vamos a organizar desde la Consejería de Cultura y Deportes más de 20 zambombas por toda Andalucía, porque se ha capilarizado por toda Andalucía, incluso fuera de Andalucía, en Madrid. Pero lo más bonito es que la tradición, la autenticidad sigue estando aquí, sigue estando en Jerez".

"Quien quiera ver una zambomba auténtica tiene que venir a Jerez. Luego, como industria cultural, lo hemos convertido en otro bien de interés. Hay muchos artistas que participan de manera activa durante el mes de noviembre y diciembre y eso sirve también para que haya trabajo para nuestros artistas. Pero yo me doy cuenta de que lo hacen todo desde el respeto, desde la esencia. Y es lo que entre todos tenemos que defender”, ha subrayado.

La diputada provincial de Cultura ha definido esta jornada como “un día de alegría, ya que presentamos uno de los tesoros culturales más importantes de nuestro territorio. Y es que la zambomba no tan solo es una manifestación musical navideña, sino que también está cargada de patrimonio, está cargada de convivencia comunitaria, está cargada de alegría, de tradición, de cultura y de historia”. Al mismo tiempo, Beltrán ha afirmado que “mi deseo es que se lleven a cabo con responsabilidad, que también es importante, y que las disfrutemos, porque es una tradición auténtica, muy singular, que proyecta a Jerez con orgullo para todo el mundo, y ahora que estamos inmersos en la Candidatura de la Capitalidad Europea, creo que es importante que todos estemos a la altura”.

El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Jerez en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza Instituciones Culturales, y volverá a tener un matiz solidario dejando la explotación de la barra a la Asociación ‘Por una sonrisa’.

De manera previa a las actuaciones que se sucederán en la Plaza de la Asunción, la voz de Tomasa Guerrero ‘La Macanita’ sonará para cantar a la Navidad desde el balcón del Palacio de Villapanés a las 12:00 horas con un repertorio de villancicos que rendirá homenaje al legado del guitarrista Manuel Fernández Molina ‘Parrilla de Jerez’, contando a la guitarra con Antonio Higuero, máximo exponente de la escuela de Parrilla.

Programa de actuaciones Zambomba BIC