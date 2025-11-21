El público llena la Alameda Cristina y sus aledaños para el esperado concierto de Luis de Perikín

Con una zambomba que ha sido tocada por un grupo de niños se ha encendido en la tarde noche de este viernes el alumbrado extraordinario de las calles del centro de Jerez.

El punto de inauguración de este tradicional encendido ha sido en la confluencia de la Alameda Cristina con la calle Larga, junto al belén monumental, donde estaba previsto que, minutos más tarde, se iniciara un concierto a cargo de Luis de Perikín junto a su grupo.

Como era de esperar, este punto del centro de la ciudad se ha llenado de personas para ver este inicio de la celebración navideña en Jerez, el más tempranero que se recuerda.