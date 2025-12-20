Desde hace varios años, un grupo de amigos jerezanos (la mayoría se conocen desde que eran niños) se reúnen a primera hora de la mañana del último fin de semana antes de Navidad para celebrar la que ya se conoce como 'zambomba mañanera'. Su origen y la hora de la misma, como ocurre con muchas cosas en la vida, surgió por el desacuerdo de todos ellos para encontrar el día idóneo para celebrarla. Al final, alguien propuso una idea: ¿Y por qué no la hacemos a las 8 de la mañana y así puede todo el mundo? Y así fue.

Aquella propuesta se ha convertido en la que yo diría se trata de la zambomba una de la más genuina que podemos encontrar hoy por hoy en Jerez, plagada de grupos contratados para cantar y amenizar los actos. Aquí no se contrata a nadie, todos son amigos y conocidos que, con el paso de los años, no quieren perderse esta jerezanísima forma de cantar la Navidad, porque además, a la mayoría de ellos les encanta y conocen a la perfección el amplio muestrario de letras de las coplillas y romances que conforman la Nochebuena de Jerez.

En ella no falta la copita de anís o de vino de Jerez aunque sea a este horario tan tempranero, y por supuesto, su nacimiento, otra de las tradiciones de la tierra, situado siempre en el centro junto a la candela.