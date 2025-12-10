El Casino Jerezano celebra el 13 de diciembre su zambomba dedicada al mercado central de abastos

El Casino Jerezano celebra el sábado, 13 de diciembre, en la plaza Doña Blanca, su tradicional zambomba dedicada en esta ocasión al 140 aniversario del mercado central de abastos. La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha agradecido el gesto de que "como culminación a los actos de celebración del 175 aniversario de su constitución, el Casino haya decidido dedicarle la zambomba a su 'hermano pequeño' el mercado de abastos, nuestra popular plaza".

"No sólo es importante el lugar escogido para la zambomba, la plaza Doña Blanca, que da apoyo y visibilidad a un edificio histórico, sino que resalta la importancia del mercado no sólo desde el punto de vista económico, sino también social y humano de la ciudad", ha señalado la delegada de Comercio.

Por su parte, el presidente del Casino Jerezano, Jaime Fernández, ha destacado que esta entidad se ha propuesto “estar presente en todos los eventos importantes de la ciudad”, en este caso en la celebración de la Navidad, con motivo de su 175 aniversario y en el marco de la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. Ha destacado que esta zambomba se dedicará al mercado por sus 140 años de historia y también porque “estamos seguros de que en sus inicios, en el Casino Jerezano se han cerrado muchos tratos entre los puestos y comerciantes de la plaza y los distribuidores y otros comerciantes, porque la esencia de esta entidad ha sido la interacción entre los profesionales de este sector”. Jaime Fernández ha destacado que en esta ocasión “la zambomba será de puertas para afuera” y ha invitado a participar a toda la ciudadanía. La zambomba contará con las actuaciones de los coros La Trasera, Los Manteca y A Nuestro Aire.

Cabe recordar que el Casino Jerezano cumple 175 años vinculado a la vida social y cultural de la ciudad y dedicando todo su programa de actividades "al proyecto cultural más importante que tiene la ciudad y la provincia en estos momentos como es la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031".