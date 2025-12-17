La 'Zambomba Climática' se celebra este jueves en el Palacio Riquelme de Jerez

El Museo Arqueológico de Jerez acoge el encuentro final de PALIMPSEST, un innovador proyecto europeo, enmarcado en el programa Horizon, que durante los últimos años ha unido a las ciudades de Jerez, Milán y Lodz en la concreción de soluciones creativas para los desafíos climáticos a través del patrimonio.

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha dado la bienvenida a los expertos participantes, agradeciendo a la coordinadora del programa y profesora de la Universidad Politécnica de Milán (POLIMI), Grazia Concilio, la valiosa experiencia de aprendizaje y cocreación desarrollada desde su inicio, y que en Jerez se concreta con el proyecto piloto local SONE 'Songs of the Nearby Earth'.

Zurita ha vinculado directamente el éxito de este proyecto con las aspiraciones de la ciudad para los próximos años, incidiendo en que "PALIMPSEST, además de ser un proyecto de investigación, representa un laboratorio que nos ha abierto a una forma de trabajar y pensar totalmente en línea con la candidatura de Jerez 2031, preparada para liderar diálogos europeos que fusionen identidad y sostenibilidad". Como cierre de estas jornadas de trabajo, este jueves, día 18, se celebrará un evento pionero que ejemplifica la filosofía del proyecto. Bajo la denominación de 'Zambomba Climática', se celebrará el encuentro, a las 17 horas, en la trasera del Palacio Riquelme, en el barrio de San Mateo, con acceso libre.

Por otro lado, cabe recordar que en el interior del Palacio Riquelme, se encuentra abierta al público hasta este jueves, día 18 de diciembre, la exposición 'SONE Canciones de la tierra cercana para zambombas y emparrados', comisariada por Nomad Garden y con la propuesta artística de Estelle Julian, en horario de 10:00 a 13.30 horas y de 17:00 a 20.30 horas. Esta actividad explora cómo tradiciones locales pueden ser estrategias de adaptación ambiental. La propuesta conecta la recuperación de los emparrados urbanos (arquitectura vegetal tradicional para la climatización natural) con el ritual comunitario de la zambomba, subrayando la importancia de los espacios de sombra y la convivencia vecinal en la resiliencia urbana.