Zambomba y homenaje a Manuela Méndez 'La Chati'

Homenaje a la artista jerezana Manuela Méndez 'La Chati' ante el monumento erigido a la artista en la Plaza de Madre de Dios.

El pasado 27 de noviembre se celebró una entrañable zambomba-homenaje a la artista jerezana Manuela Méndez 'La Chati' en Bodegas Almocadén de calle Jardinillo. Previamente, un grupo de familiares y amigos tuvieron un momento de recuerdo y agradecimiento, ante el monumento erigido a la artista en la Plaza de Madre de Dios, por las muchas zambombas flamencas compartidas en vida de la artista.