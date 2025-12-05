La zambomba, desde Jerez para toda Andalucía

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebrarán la navidad en las ocho provincias andaluzas con una veintena de zambombas. En total, son 13 agrupaciones las que actuarán en 20 eventos programados en esta nueva edición que, además, conmemorará el décimo aniversario de la declaración Bien de Interés Cultural (BIC) de las zambombas de Jerez y Arcos de la Frontera. La cita se ha organizado en colaboración con los ayuntamientos locales y el asesoramiento de las delegaciones provinciales de Cultura y Deporte.

Este programa se enmarca en la conmemoración del quince aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la declaración como BIC de la Zambombas de Arcos y Jerez de la Frontera. Es uno de los ejes de la programación de Navidad de la Consejería de Cultura y Deporte, que se desarrollará en plazas, auditorios y espacios patrimoniales de las ocho provincias andaluzas con la música popular y villancicos tradicionales, tal como ha detallado la Junta en una nota.

El público andaluz podrá disfrutar de estas celebraciones populares de la Navidad en una veintena de localidades de las ocho provinicas. En Almería, las citas correrán a cargo de los grupor tan emblemáticos como 'Madroños al Niño' en Berja y en Albox los días 7 y 8.

Hoy mismo tendrá lugar la Zambomba BIC de Arcos de la Frontera, a cargo de los coros de la Asociación de mujeres 'Beatriz Pacheco', 'Arco Matrera, de la Hermandad de San Antonio y de la Hermandad del Nazareno.

Con un importante carácter participativo, se pondrá a disposición del público las letras de los villancicos. Se han programado tres citas, una este viernes a las 19,00 horas en el Palacio del Mayorazgo; el día 8, en la calle Gomeles y el 12 en la Plaza Marcelo del municipio arcense. Con estos tres eventos se celebra el décimo aniversario de la declaración BIC de la zambomba arcense.

En Paterna de Rivera, la zambomba 'Puro Cádiz', con Anabel Rivera, se presentará en la Plaza de la Constitución el día 7, mientras que Jerez de la Frontera acogerá la zambomba BIC el día 13 en la plaza de la Asunción con los coros 'Habla de Jerez' y 'Jerez en Navidad'.

'De Andalucía a Belén' recorrerá la provincia de Córdoba, con una función en Lucena el día 8, en la Iglesia Madre de Dios, y otra el día 14 en Palma del Río, en la Plaza Mayor de Andalucía.

El grupo 'Anda Jaleo' ofrecerá un repertorio variado de villancicos populares flamencos en la zambomba de Ogíjares, en Granada, el día 13 de diciembre en el Cortijo La Hoya.

La provincia de Huelva contará con cuatro citas para celebrar la Navidad: serán en Encinasola, con la actuación de la 'Zambomba El Pecas' el día 7; en Cortegana y Villarrasa actuará 'Aires de Navidad' en Huelva los días 12 y 14 respectivamente y en Alosno, 'Sones de Navidad' hará lo propio el día 13 de diciembre.

'De Andalucía a Belén' actuará también en Linares (Jaén) el 14 de diciembre y ese mismo día la zambomba 'De Jerez a los Puertos' se podrá ver en la Plaza de la Constitución de Guarromán.

En la provincia de Málaga, la zambomba de Rocío Alba y Amigos, 'Te canto mi Navidad' se presentará en la plaza de España de Benalmádena el 12 y, el 20, el grupo de Encarni Navarro recordará a las tradiciones más puras en Antequera.

Los próximos días, la provincia de Sevilla será escenario de varias actuaciones con repertorio navideño en espacios públicos de distintos municipios. Así, entre el 7 y el 14 de diciembre se sucederán distintas citas con algunos de los grupos más representativos del género. El próximo domingo, 7 de diciembre, la zambomba 'Pascua Flamenca' actuará en la Plaza Mayor de El Priorato de Lora del Río mientras que 'De ayer y hoy. Zambomba flamenca' hará lo propio en la Plaza de España de Guadalcanal al día siguiente.

Este grupo estará también en la Plaza Nueva de la Puebla de Cazalla el 14. 'Triana por Pascua' protagonizará la zambomba en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla el día 11 y, el 13, 'Aires de Huelva en Navidad' actuará en la Plaza Duque de Alcalá de Los Molares. El programa en la provincia sevillana dio comienzo el pasado domingo en El Cuervo.

A esta programación navideña se suman dos recitales flamencos a cargo de Aurora Vargas, en La Palma del Condado el día 5, y Tomatito, en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras el 20 de diciembre.