La asociación Unidos por Santiago presenta y reivindica el cancionero jerezano publicado por Prima Luce Natus en la Bodega Fernando de Castilla. Comunidad, convivencia y participación. "Estos son los conceptos que se han arrejuntao en la presentación del cancionero ‘Lah lehtrah de nuehtra Zambomba’". Un encuentro organizado por la asociación ‘Unidos por Santiago’ y presentado por Paco Lobatón, con la intención de revivir el histórico barrio gitano a través de iniciativas culturales.

El libreto, escrito por la filóloga Lucía Franco Corrales, narrado por la musicóloga Belenish Moreno Gil e ilustrado por la creativa Claudia GR Moneo, ha sido publicado por la editorial jerezana Prima Luce Natus en el 2022. Desde entonces, con 56 letras de villancicos en el interior de sus páginas, "ha servido como guía de la memoria oral de las abuelas que crearon esta festividad de adviento en los patios de vecinos".

Casi con esa misma intención, unas 30 personas se han reunido en el interior de la Bodega Fernando de Castilla, entre parra y hierbabuena, para dialogar sobre la importancia de conservar ‘La lehtrah de nuehtra Zambomba’. “Yo no he ido a una zambomba, yo he vivido una zambomba”, compartió uno de los presentes, a lo que otra le respondió: “Antes una zambomba olía a aceite frito y vino; ahora huele a cubatas”.

El cancionero de estas tres jerezanas pretende ser un libreto abierto a sugerencias de los vecinos de Jerez y Arcos. “Nosotras queremos ser receptoras de villancicos tradicionales que las familias canten en sus casas. No hemos creado un libreto cerrado, sino que queremos que esté vivo”, declaró Lucía Franco Corrales. “La idea es que el año que viene podamos incluir letras nuevas, así como recetas de dulces de sartén como los buñuelos. Estamos abiertas a que la gente participe en él”, expresó Claudia GR Moneo.

Así como 'Vive Santiago', estas tres jerezanas "y todo aquel que ame las zambombas, desean conservar la tradición de arrejuntarse alrededor de una candela, coger la pandereta, servir pestiños y cantar todos al unísono". Con esta iniciativa, Unidos por Santiago cierra su ciclo de actividades dedicado al Día Internacional del Flamenco que ha permitido que el barrio "haga bandera de su expresión artística más genuina".