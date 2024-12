Zambombas en Jerez al ritmo de Bizarrap: "Antes disfrutábamos, ahora nos quedamos en casa"

En pleno debate sobre la pérdida de identidad de la esencia de la zambomba jerezana, la avalancha de visitantes que recibe la ciudad provoca que en aglomeraciones multitudinarias como las del pasado fin de semana en la Plaza de la Asunción los villancicos queden en un segundo plano al cantar un grupo de personas Quédate, de Bizarrap, o otros cantando sevillanas.

Un vídeo con la canción de Bizarrap está generando muchos comentarios en las redes sociales: "Ojú que plan. ¡Los de Jerez, muchos, nos quedamos los fines de semana en casa, antes disfrutábamos de nuestras zambombas y tradiciones, ahora nos es imposible! Una pena que se hayan perdido". Otro destaca que "ni uno de Jerez ahí. ¿Qué clase de zambomba es esa?".

Más comentarios en idéntico sentido: "Soy de Jerez y no voy al centro en Navidad"; "Qué pena de mis zambombas, en lo que han terminado...". También hay quien distingue: "Yo soy de Jerez y eso no es una zambomba, es una macrofiesta". Otro apunta que hay que esperar: "El dia 24, las zambombas de los jerezanos. Porque los demas días nos las han quitado", y "Los de Jerez sólo disfrutaremos de nuestra zambomba el 24, que se supone que no habrá tanta gente de fuera. Qué pena".

"¿Qué villancico es ese?", pregunta otro, y más lamentos: "Ojú Dios mío de mi alma, que pena de mi Jerez, con lo que era la Navidad aquí". Pero también hay conciliadores: "Renovarse o morir, soy de Jerez y me guste o no es lo que tenemos. Peor es que se perdieran y creerme que hubo un tiempo que casi".

Pero son mayoría los críticos: "Ni un jerezano ahí", o "Jerez en Navidad se ha convertido en unos Sanfermines", "Esto se nos ha ido de las manos!".