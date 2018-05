"Aquí hay una energía especial"

El tiempo pasa volando. Hace sólo un año Dani Pedrosa subió a lo más alto del podio en el Circuito de Jerez, como ganador incontestable del Gran Premio de España de MotoGP. Su victoria fue apoteósica, de cabo a rabo. Arrasó en entrenamientos y en carrera fue el más grande, pese a su diminuta estatura. Pero el reloj siguió su curso y doce meses después, el genial piloto de Castellar del Vallés vuelve a su circuito talismán de Andalucía con una muñeca derecha recién operada y muchas dudas de poder repetir su proeza.

-Después de la carrera de Austin, ¿cómo tiene la mano?

-Voy recuperando. He ganado en movilidad, tengo un poco más, y menos hinchazón por lo que en general es un poco menos de dolor. Y a nivel de fuerza, todavía más o menos flojillo. Tener más movilidad y un poco menos de dolor es positivo. Vamos a ver cuánto de real es esto encima de la moto, cuando me suba lo sabré; y cuánto significa esto que me pueda concentrar más en pilotar que en compensar el dolor de una manera u otra encima de la moto. El otro día en Austin pilotaba muy raro para intentar aliviar un poco el dolor y la falta de fuerza y aquí, en esta pista un poco menos exigente en ese sentido y con un poco más de días, vamos a ver cuánta es la progresión y cuánto me permite rendir.

-Teniendo en cuenta que la mano derecha en un piloto es fundamental y en un circuito que estaba en tan malas condiciones y que exige tanto físicamente como el de Austin, ¿se llega a explicar lo que hizo el otro día?

-Parte del éxito siempre es la operación. Ayuda mucho que después de operarte tengas poca inflamación y una recuperación buena porque la operación no haya sido muy agresiva. La mitad del camino lo tienes hecho. En cambio, si la operación se complica, la inflamación crece mucho o el postoperatorio es más lento, te se complica mucho más el camino para poder hacer algo como lo que pasó en Austin.

-Con su larga trayectoria, cuando viene aquí a Jerez, ¿qué se le pasa por la mente?

-Aquí hay un ambiente increíble y siento una energía especial, es un circuito que me gusta. Disfruto aquí pilotando. Este año no llego en perfectas condiciones pero lo más destacado de Jerez es la energía que hay aquí.

-Como Julio César en la batalla de Zela, usted el pasado año llegó, vio y venció en Jerez; no dio margen al resto de pilotos ni en entrenamientos, cuando las miradas estaban puestas en otros pilotos como Márquez y Viñales. ¿Si es que lo hay, Jerez es su circuito ideal?

-Sin duda es uno especial pero porque es un trazado que me gusta y esa energía que te digo me hace sentir cosas especiales. Sin duda es un gran premio que lo siento.

-Diario de Jerez tituló su victoria de 2017 como el Gran Premio soñado. ¿Los sueños se repiten?

-No sé de futuro pero si miro al pasado hay cosas que pasan y que se repiten, pero cada momento es único y aunque se parezcan no es lo mismo.

-¿Se ve aquí para ganar?

-No me he subido aún a la moto. Lo veremos. La impresión inicial es que no estoy al cien por cien. Y es importante todo, no sólo la carrera sino la clasificación, los entrenamientos, tienes que estar en buena posición en la salida porque no puedes clasificarte el diez y luego esperar ganar la carrera. Todo tiene que hacerse durante el fin de semana.

-¿Este año siente más presión que ningún otro?

-No.

-Incluso ¿puede ser que hoy -ayer para el lector- se haya liberado de alguna presión que todo el mundo comenta por el hecho de que Zarco haya firmado por KTM?

-Bueno, es que últimamente, en general, me están comparando con pilotos que, con todo el respeto del mundo, yo no me veo del mismo nivel, pero bueno...

-No es una presión que existiera o que se acaba de ir porque se haya marchado a otro equipo.

-Correcto.

-Su trabajo en la evolución de la Honda de MotoGP es excepcional. ¿Quizá ese trabajo de desarrollo sea poco conocido, pero tan importante como ganar un título mundial?

-Bueno, obviamente ganar un título mundial es la hostia, muy difícil y es increíble pero está claro que necesitas hacer ciertas cosas como esto para llegar a ganar un mundial. Pero son dos cosas totalmente diferentes.

-¿Es difícil aspirar a un título con un compañero de equipo como Marc Márquez? ¿Sería mejor enfrentarse a él desde otro equipo?

-No lo sé, no lo sé. He estado con él en el equipo y es un rival muy fuerte pero otros al mismo tiempo han estado en otros equipos. Quizá si combinas la pregunta con otras personas encuentras más una respuesta.