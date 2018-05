Carreras de hormigas contra caballos

Las comparaciones suelen ser tan odiosas, que es mejor evitarlas diferenciándose en casi todo. Desde el dorsal hasta los símbolos o logotipos, cada piloto de MotoGP se esfuerza al máximo por ser distinto y más original que sus rivales. De ahí surgen el número 93 y las hormigas de Márquez, los caballos de Dovizioso con sus dígitos 04, o el sol y la luna de Rossi con su inequívoco 46, como ejemplos llamativos de la peculiar simbología que usan las estrellas del Mundial de Motociclismo.

A través de pequeños detalles en sus motos, casco e indumentaria, descubrimos interesantes rasgos de la personalidad que los pilotos exhiben tanto en competición, como en su vida privada. Por mucho que se diferencien unos de otros, todos coinciden en el sueño compartido de ser campeón de MotoGP, pero cada aspirante al título manifiesta sus anhelos de forma muy distinta. Los hay que recurren a curiosos animales con los que se identifican y otros transmiten sus motivaciones con el simple número que les diferencia del resto, aplicando para ello todo su ingenio. La imaginación no tiene límites.

Por extraño que resulte, los campeones suelen renunciar a lucir el número 1 en sus monturas, manteniendo el mismo dorsal que usan desde que se iniciaron en la competición. Existen poderosas razones que lo justifican y algunas tienen incluso que ver con la superstición, pues lejos de pensar que el 1 simbolice el liderazgo absoluto, los hay que creen que repele la suerte. Salvo el caso excepcional del australiano Mick Doohan, cinco veces campeón de forma consecutiva en la cilindrada reina, no suele ser habitual que los pilotos luzcan el dígito más codiciado una vez que lo han conseguido. Como ejemplo notorio ahí tenemos al propio número 1 de la actualidad, Marc Márquez, que prefiere exhibir el 93 tanto en su Honda RC213V de MotoGP, como en el resto de elementos que conforman su atuendo e imagen pública, a la que también está vinculada su inseparable hormiga.

La razón por la que Marc usa el 93 es tan sencilla, como que se trata del año en el que nació, hace ya 25 primaveras en la localidad catalana de Cervera. Así de simple, no hay que darle más vueltas. Otra cosa bien distinta ocurre con el himenóptero que exhibe en su casco o en cualquier elemento que se precie de su indumentaria, con el que niños y mayores lo identifican e idealizan. Julià Márquez, padre del seis veces campeón mundial explica que "él eligió la hormiga porque es el animal más fuerte del mundo, pequeña y trabajadora". Al parecer, de pequeño Marc siempre se sintió menudo e intimidado, tanto en el colegio como en sus primeros pasos en los circuitos: "Cuando era un crío lo sacaban a codazos de la pista", explica su progenitor. Al igual que otros pilotos optan por tigres, leopardos o leones, el líder de MotoGP lo tuvo claro con las hormigas: "Al principio tenía una tortuga que se llamaba Kawa y después salió lo de la hormiga porque siempre está trabajando y es el animal más fuerte de la tierra". Sin duda, Marc es ahora la hormiga más rápida del planeta.

En el caso de Valentino Rossi, el número 46 que luce en su Yamaha fue el dorsal usado por su padre, Graziano Rossi, que participó en el Mundial de Motociclismo entre los años 1979 y 1982, mientras que el logotipo del sol y la luna que lleva estampados en el casco (siempre cambiantes en diseño), representan las dos caras de su forma de ser, algo así como el yin y el yang. Con el 'sol' transmite su lado más positivo, mientras que con la 'luna' ofrece su versión un tanto más oscura y oculta. Il Dottore intentó aclarar ese extremo hace unos años con una afirmación rotunda: "Personalmente soy de los que piensa que para triunfar en MotoGP hace falta una pizca de maldad, bien gestionada y controlada, para evitar que los rivales te coman el pastel. He conocido casos de pilotos de gran talento que por falta de esa "luna" en su manera de correr han perdido sus oportunidades…" Sobran comentarios.

El líder actual del MotoGP, Andrea Dovizioso, quiso usar el dorsal 34 de su admirado Kevin Schwantz, pero como el número estaba retirado optó por cambiar el 3 por el 0 y así vemos en su Ducati el dorsal 04. En cuanto a los caballos de su casco, hay uno negro que representa el lado más visceral del piloto italiano y el caballo blanco refleja su racionalidad o sensatez encima de la moto. Lorenzo utiliza el 99 porque "es casi 100, la perfección". Dani Pedrosa utiliza el número 26 desde el año 1999 desde que se inició en la competición en 1999, teniendo al guerrero samurái como símbolo de su pasión por la cultura japonesa. Algo más extremo, Viñales luce un jabalí en el casco, por el tesón del animal, y utiliza el dorsal 25 por los puntos que logra el ganador del Gran Premio.

Sin duda MotoGP está lleno de curiosidades que lo hacen sumamente atractivo, no ya sólo por la propia competición y tecnología de vanguardia que le caracteriza, sino también por el 'zoológico' simbólico y particular que conforman las mascotas de sus pilotos, a los que se unen los enigmáticos números que utilizan. Como muestra, un botón más: entre los 84 pilotos que participan en las tres categorías del Mundial de Motociclismo no hay ninguno que utilice el número 2, pues tal vez recuerdan la sentencia histórica de Mick Doohan, el piloto que más ha llevado el número 1 en su moto y que afirmó que "el segundo es el primero de los perdedores". De momento, es toda una incógnita quién conquistará 'el 1' en 2018, siendo la duda más inminente por despejar si en Jerez ganará este domingo el 93 con su hormiga, o lo hará el 46 con el sol y la luna, o será el 26 y su samurái como en 2017, sin olvidar al 04 con sus caballos, ni al 25. Hagan sus apuestas…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.