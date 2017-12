El espíritu de toda competición es alcanzar grandes metas y, como no podía ser menos, Jerez y Nieto corren ya juntos en pos del éxito común. Así se vislumbra con el registro de la marca Circuito de Jerez Ángel Nieto, que acaba de solicitar el Consejo de Administración de Cirjesa, en un paso previo y decisivo para la nueva denominación del trazado, que será efectiva en mayo del próximo año, con ocasión del Gran Premio de España de MotoGP.

Nos encontramos pues a poco más de cinco meses vista de un acontecimiento histórico para el circuito andaluz, que unirá así su nombre al del mayor campeón de motociclismo que haya tenido nuestro país, tristemente fallecido el pasado mes de agosto tras sufrir un accidente de tráfico en Mallorca. Ese terrible suceso no impidió que las autoridades jerezanas se moviesen con celeridad para poner en marcha el mayor homenaje que un trazado pueda otorgar a un piloto, vinculando sus nombres para la posteridad.

Tanto por esa nueva denominación, como por el ambicioso Centro de Innovación del Motor que se proyecta a las afueras del circuito, salta a la vista que Jerez afronta un momento decisivo de su historia y precisa que los motores que lo gestionan funcionen a pleno rendimiento. Sin lugar a dudas, el trazado andaluz se encuentra en una etapa muy exigente, de alta competencia con otros circuitos, que obliga a poner en valor tanto el prestigio conseguido, como una mentalidad renovada y constructiva, lo que implica su imperiosa adaptación a los nuevos tiempos, incluso a pasar de las ideas en el tintero, a los hechos consumados.

Para ser competitivos de cara al futuro inmediato, no basta sólo con mirar al 'platillo volante' que 'levita' sobre la recta de meta de Jerez, también sería bueno echar un vistazo al 'retrovisor' y observar lo que se quedó atrás. De este modo, podemos caer en la cuenta de iniciativas que no se pusieron en práctica hace un año cuando el Circuito de Jerez cumplió 30 de 'edad'. En aquella ocasión no se aprovechó suficientemente la oportunidad de comunicar a los cuatro vientos el orgullo de haber alcanzado las tres décadas de vida de este trazado que, no en vano, recuperó para España las competiciones de élite del motor y que ha supuesto la mejor etapa de promoción económica, turística y deportiva que haya conocido tanto Jerez como Andalucía. De hecho, otras comunidades han seguido su ejemplo.

Con 2018 en el horizonte, se ofrece una nueva ocasión inmejorable para ensalzar como es debido ese prestigio, centrando todos los esfuerzos en la nueva denominación de Circuito de Jerez Ángel Nieto y en el Centro de Innovación del Motor, en los que debe ejercer un papel principal y de tutela efectiva la Junta de Andalucía, corroborando que este circuito es una prioridad para toda la región, objetivo común de una comunidad competitiva. Ha llegado la hora y el reloj se ha puesto en marcha…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.