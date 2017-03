El paso de misterio de Los Judíos vuelve a relucir en San Mateo

La hermandad del Desconsuelo ha presentado la restauración de su paso de misterio, que será uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa. El acto de presentación tuvo lugar ayer en el Museo Arqueológico con una charla del restaurador encargado de la intervención de este impresionante canasto: el onubense Daniel Sánchez Vázquez.

Sánchez Vázquez dio a conocer las líneas más importantes que se han tomado para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Para el onubense, esta restauración ha sido "integral pero dentro de un ámbito de homogeneización del mismo". El paso ha estado expuesto a las humedades de la iglesia durante años. Esta situación propició que el oro se matizara dando la cara con fisuras y grietas que dieron la voz de alarma entre los cofrades de San Mateo. Aparte de los 'apaños' a los que ha sido sometido con retoques de purpurina y remedios rudimentarios, la solución final ha sido la de intervenir, primero el costero más afectado, para posteriormente llevar a cabo la restauración total de la obra.

Todos los trabajos de restauración se han acometido respetando la obra desde su origen

Este magnífico paso de misterio fue tallado en el año 1967 por Manuel Guzmán Bejarano. Se cumplen, por tanto, 50 años de la entrega de esta obra. En este sentido, Daniel Sánchez ha querido dar a conocer que la restauración se ha hecho "con una intervención bastante profunda pero sin perder el origen y respetando todas aquellas zonas que podían rescatarse". Tanto es así que, por ejemplo, el estuco original apenas se ha tenido que tratar, dándole al paso un repaso de dorado por aquellas zonas necesarias que, desafortunadamente por las condiciones en las que estaba, han tenido que ser en más de un 75%.

No obstante, no se ha tenido que llevar la obra a la madera como base con el fin de comenzar a intervenir desde cero, sino que dichos trabajos han sido realizados siempre desde las zonas originales que no eran necesarias retocar. En este sentido, el restaurador afirma que "el resultado final es dar sensación de que apenas se ha tocado". Afortunadamente, este tipo de intervenciones son cada vez más usuales entre los restauradores, en las que siempre se ejecutan los trabajos respetando los perfiles que dieron origen a la obra, aunque esta forma de proceder es más lenta y costosa.

Esta magnífica obra que tenemos en Jerez, de las primeras que lleva a cabo el gran tallista sevillano, lleva una línea de bombo que tiene cierta semejanza con el del Gran Poder de Sevilla, dando la impresión que fue la inspiración del Guzmán Bejarano para llevar a cabo el paso. Existe, entre la prolífica obra del tallista, un importante paso de misterio que guarda las mismas formas. Se trata del misterio de la hermandad de las Tres Caídas de Triana. Sin embargo, este de San Mateo, posiblemente, mantiene un calado mucho más especial al ser el primero que construye Guzmán Bejarano con estas líneas denominadas de bombo.

Además, Daniel Sánchez Vázquez quiso dar a conocer que se han repuesto las crestería del paso que nunca las llegó a lucir, aunque Sánchez Vázquez asegura que el diseño original -desaparecido entre los archivos que conserva la familia de Guzmán Bejarano- debió de existir, pues "no se entiende un paso barroco como éste sin la crestería. Queda como inacabado". Sin embargo, a pesar de no tener el modelo original, el restaurador se ha fijado en las que el tallista sevillano llevó a cabo en aquella etapa de su vida. Nunca se supo la razón por la que Bejarano no llego a entregarlas a la cofradía. Como última curiosidad, al no haberse modificado nada de la obra original de Manuel Guzmán Bejarano, el paso seguirá teniendo esa anomalía que se ha convertido en tradición: tener que desmontar parte de los motivos del canasto para pasar por la puerta de San Mateo, pues como bien es conocido, a la hora de coger medidas del ancho del dintel, hubo equivocaciones que propiciaron que el paso no saliera por el ancho de la histórica puerta.